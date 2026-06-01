Почти 600 тысяч юных сибиряков познают азы финансовой грамотности с детской СберКартой

Больше 70 тысяч детских СберКарт оформили своим детям жители регионов присутствия Сибирского банка Сбера в первые четыре месяца 2026 года. Это почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Таким образом к окончанию учебного года число юных пользователей детских СберКарт достигло почти 600 тысяч человек.

Выросла активность и самих пользователей — обороты по детским картам в среднем по регионам Сибири увеличились в начале 2026 года на 21%.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Мы поздравляем юных сибиряков и их родителей с Днём защиты детей. И благодарим наших клиентов за доверие к нашей детской СберКарте. Вместе с мобильным приложением СберKids она на практике учит ребят финансовой грамотности и безопасному поведению в мире денег».