Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Финансы

Банки идут против тренда: ставки по вкладам растут, несмотря на политику ЦБ

Дата:

Эксперты видят три основные причины такого изменения

В конце мая 2026 года, несмотря на продолжающееся снижение ключевой ставки ЦБ, несколько крупных банков решили увеличить процентные ставки по краткосрочным рублевым депозитам. Наиболее заметный шаг сделал ВТБ, пересмотрев свои условия перед Петербургским международным экономическим форумом-2026, начавшимся 29 мая. До этого аналогичные действия предприняли другие финансовые учреждения.

Эксперты видят три основные причины такого изменения на фоне снижения общей ставки. Во-первых, банкам необходима краткосрочная ликвидность для покрытия налоговых обязательств и выплат дивидендов, а ужесточение требований регулятора подталкивает их к привлечению дополнительных средств. Во-вторых, высокая доходность розничного кредитования позволяет банкам привлекать дорогие депозиты для финансирования дорогих кредитов. В-третьих, это своего рода упреждающий маркетинговый ход: предвидя дальнейшее снижение ставок осенью, банки стремятся привлечь вкладчиков уже сейчас.

Учитывая, что более 80% средств физических лиц размещается на вклады сроком до четырех месяцев, мы приняли решение оптимизировать наши предложения по таким продуктам, прокомментировал Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.

Согласно оценкам специалистов, к концу апреля 2026 года общая сумма средств граждан на сберегательных счетах в России достигла 67,2 триллиона рублей, показав рост на 13% за год. Аналитики ожидают, что активная конкуренция за привлечение краткосрочных вкладов сохранится до середины лета, после чего ставки по депозитам, вероятно, начнут двигаться в сторону снижения, синхронизируясь с ключевой ставкой.

Фото: ru.freepik.com/Автор: jcomp

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Впервые в России компанию из Кемеровской области оштрафовали за неуважение к суду из-за документов, подготовленных нейросетью

Все материалы

Рубрики : Финансы

Регионы : Сибирь Новосбирск

Теги : финансы ПМЭФ ВТБ банки

425
0
0
Предыдущая статья
Почти 600 тысяч юных сибиряков познают азы финансовой грамотности с детской СберКартой
Следующая статья
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет при покупке путевок в детские лагеря

Под пресс коллекторов в Новосибирске часто попадают третьи лица

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области существует проблема, когда по задолженности заемщика взыскатели общаются с третьими лицам и разглашают сведения о долгах. Об этом сообщил начальник отдела контрольно-надзорной и разрешительной работы ГУ ФССП России по Новосибирской области Виктор Худяков. По его словам, таких обращений к приставам поступает довольно много.

— Заемщики при оформлении анкет и договоров у кредитора, указывают дополнительные телефонные номера третьих лиц. Если заемщик перестает исполнять свои обязательства, кредитор, пытаясь установить в чём проблема, начинает общаться с третьими лицами, — отметил Худяков.

Читать полностью

Страховой рынок фиксирует волну запросов защиты жилья от падения БПЛА

Автор: Оксана Мочалова

На рынке страхования недвижимости в России фиксируется волнообразный рост интереса к защите квартир и домов от рисков, связанных с падением беспилотных летательных аппаратов и их обломков. Как показывает анализ запросов страховщиков, после каждого резонансного происшествия число обращений от владельцев жилья резко увеличивается.

В страховом Доме ВСК отметили, что стандартные полисы страхования жилья, покрывающие пожар, взрыв, аварии инженерных систем и падение посторонних предметов, обычно не предусматривают компенсацию ущерба от боевых дронов. По общему правилу страхового рынка, военные риски и террористические акты исключаются из базовых договоров.

Читать полностью

Страховщики пересмотрели возрастные рамки каско

Автор: Оксана Мочалова

На фоне увеличения среднего возраста автомобилей в России одна из страховых компаний пересмотрела условия оформления полисов каско. Теперь в программу страхования включили подержанные машины старше 15 лет. Ранее страховщики, как правило, отказывали владельцам таких автомобилей или предлагали им заведомо невыгодные варианты.

Владельцы транспортных средств возрастом до 20 лет включительно могут получить полноценную страховую защиту. Условия для них сопоставимы с программами для новых машин. Единственное отличие — обязательная франшиза с первого случая, размер которой клиент выбирает самостоятельно при оформлении полиса.

Читать полностью

Треть россиян используют при оплате за границей российские платежные сервисы

Согласно результатам опроса, значительная доля жителей России предпочитает приобретать товары и услуги за границей, как во время международных поездок, так и посредством онлайн-покупок. В качестве основных методов оплаты в зарубежных поездках респонденты назвали российские платежные системы. В частности, оплата по QR-коду используется 34% опрошенных, а карты российских банков – 25%. Эти данные были озвучены старшим вице-президентом, возглавляющим департамент продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексеем Охорзиным в преддверии Петербургского международного экономического форума 2026 года.

Ежегодно четверть россиян активно интересуется у своих банков возможностью совершать платежи через QR-код. Еще 23% специально заказывают карты российских банков, функционирующие в системе UnionPay. Остальные путешественники заблаговременно меняют наличные на местную валюту, устанавливают иностранные платежные приложения или оформляют банковские карты в зарубежных банках. Такая предусмотрительность помогает минимизировать возможные трудности во время пребывания за границей.

Читать полностью

«Гороскоп — часть досуга, а не основа портфеля»: новосибирцев, выходящих на финансовый рынок, подстерегают финансовые тарологи

Автор: Юлия Данилова

В России взлетел спрос на финансовых тарологов и астрологов. Они продают «денежные расклады», советуют покупать акции по звездам и обещают раскрыть «энергию прибыльного портфеля». Как сообщили «Известия», крупнейшие профильные соцсети, ориентируясь на спрос, уже внедрили полноценную колоду «Таро для трейдеров» и «астрологические индикаторы», где движение акций и криптовалют объясняют солнечными циклами, затмениями и положением планет.

Заместитель руководителя комитета по международным связям и экспорту НОО «Опоры России», исполнительный директор ООО «Сибтрейн» Намер Ради считает, что рост интереса к эзотерическим практикам в инвестиционной среде — это не смена парадигмы, а классическая поведенческая реакция на высокую макроэкономическую неопределенность.

Читать полностью

Сибиряки хотят получать зарплату раз в неделю

Примерно каждый третий работающий житель России выражает желание получать зарплату еженедельно, хотя на практике большинство компаний производят выплаты дважды в месяц. К таким выводам пришли специалисты ВТБ в ходе опроса, проведенного накануне ПМЭФ-2026.

Исследование* показало, что свыше половины жителей Сибири (52%) получают доход два раза в месяц, а каждый пятый — один раз в месяц. Лишь 5% опрошенных выплачивают заработок еженедельно, еще 4% — ежедневно. При этом около трети участников опроса хотели бы видеть деньги на счету раз в неделю, почти каждый десятый — ежедневно, а 5% — сразу по завершении выполненных задач.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Впервые в России компанию из Кемеровской области оштрафовали за неуважение к суду из-за документов, подготовленных нейросетью

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Общество

В Госдуме предложили ввести налоговый вычет при покупке путевок в детские лагеря

Финансы

Банки идут против тренда: ставки по вкладам растут, несмотря на политику ЦБ

Бизнес

Почти 600 тысяч юных сибиряков познают азы финансовой грамотности с детской СберКартой

Общество Право&Порядок Финансы

Под пресс коллекторов в Новосибирске часто попадают третьи лица

Бизнес Общество

Тренд на ЗОЖ изменил спрос на мороженое

Бизнес Власть Общество

«Спецавтохозяйство» и УК поделятся данными о проживающих в квартирах новосибирцах

Общество

В Новосибирске после 24 лет работы закрылся магазин «Альпиндустрия»

Бизнес Недвижимость Туризм

Новосибирцы сменили предпочтения при покупке недвижимости в Таиланде

Бизнес Власть

Статус ремесленника перейдёт в ведение регионов

Медицина Общество

Инфекционист объяснил новосибирцам рост «болезни поцелуев» среди зумеров

Общество Спорт

ХК «Сибирь» объявил об уходе четырёх хоккеистов

Общество

Новосибирцев ждёт плавный рост температуры в начале июня

Бизнес

«Новосибирскэнергосбыт» потребовал признать водоканал Искитима банкротом

Бизнес

Выплаты по страхованию посевов новосибирских аграриев выросли почти в 8 раз

Общество

Страховой рынок фиксирует волну запросов защиты жилья от падения БПЛА

Бизнес Недвижимость Общество

Дома в Новосибирской области подорожали на 7%

Общество

Новосибирцам предложили обсудить эскизы трёх муралов и стелы воинам-сибирякам

Общество Туризм

Единый стандарт на транспорте сделает поездки с детьми удобнее для новосибирцев

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Культура Общество Прямым текстом

Людмила Инютина: Почему русский язык остаётся главным объединяющим фактором для всех народов страны

Бизнес Прямым текстом Технологии

Владимир Лебедев: Российский облачный рынок готовится к квантовой эпохе

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности