Банки идут против тренда: ставки по вкладам растут, несмотря на политику ЦБ

В конце мая 2026 года, несмотря на продолжающееся снижение ключевой ставки ЦБ, несколько крупных банков решили увеличить процентные ставки по краткосрочным рублевым депозитам. Наиболее заметный шаг сделал ВТБ, пересмотрев свои условия перед Петербургским международным экономическим форумом-2026, начавшимся 29 мая. До этого аналогичные действия предприняли другие финансовые учреждения.

Эксперты видят три основные причины такого изменения на фоне снижения общей ставки. Во-первых, банкам необходима краткосрочная ликвидность для покрытия налоговых обязательств и выплат дивидендов, а ужесточение требований регулятора подталкивает их к привлечению дополнительных средств. Во-вторых, высокая доходность розничного кредитования позволяет банкам привлекать дорогие депозиты для финансирования дорогих кредитов. В-третьих, это своего рода упреждающий маркетинговый ход: предвидя дальнейшее снижение ставок осенью, банки стремятся привлечь вкладчиков уже сейчас.

Учитывая, что более 80% средств физических лиц размещается на вклады сроком до четырех месяцев, мы приняли решение оптимизировать наши предложения по таким продуктам, прокомментировал Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.

Согласно оценкам специалистов, к концу апреля 2026 года общая сумма средств граждан на сберегательных счетах в России достигла 67,2 триллиона рублей, показав рост на 13% за год. Аналитики ожидают, что активная конкуренция за привлечение краткосрочных вкладов сохранится до середины лета, после чего ставки по депозитам, вероятно, начнут двигаться в сторону снижения, синхронизируясь с ключевой ставкой.