Под Новосибирском обрушилось здание школы

Утром 21 сентября в городе Татарске Новосибирской области обрушилось здание школы №5. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Видеозапись падения конструкций опубликовала группа «Инцидент Новосибирск» в Telegram.

На кадрах видно, как стройматериалы с грохотом падают, поднимая клубы пыли.

— Полностью все завалилось. Хорошо, что ребятишек нет в школе. Катастрофа…, — комментирует мужской голос за кадром.

В ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что пострадавших нет. В момент обрушения часть здания была пустой. На месте работают экстренные службы.

Прокуратура начала проверку по факту обрушения. Возбуждено уголовное дело.

На место происшествия выехал и.о. Татарского межрайонного прокурора. Он будет координировать действия спецслужб и правоохранителей.

По поручению губернатора Андрея Травникова министр образования региона Мария Жафярова отправляется на место происшествия, чтобы оценить ситуацию и оперативно принять решения. С 22 сентября ученики пострадавшей школы будут переведены в учебное заведение №9, которое находится рядом.

