В Новосибирске планируют построить новые станции метро

В Дзержинском и Калининском районах Новосибирска планируют построить три новые станции метро на Правобережной линии. Это часть масштабного развития городской инфраструктуры.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев одобрил проект планировки территории, ограниченной перспективной Ельцовской магистралью, городской железной дорогой, улицей Учительской и будущей магистральной улицей общегородского значения. В рамках этого документа на площади 1024 гектаров планируется возвести жилые дома, парки, скверы и иные инфраструктурные объекты.

К 2030 году жилой фонд должен вырасти до почти 2,5 миллиона квадратных метров, а население — до 94 тысяч человек. На территории появятся новые трамвайные пути и участок Правобережной линии Новосибирского метрополитена со станциями «Учительская», «Юбилейная» и «Снегири». Однако строительство метро запланировано на второй этап и начнется после 2030 года.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске определили место для станции метро «Космическая».