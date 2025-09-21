Рекламодателям

С экс-министра Абызова начали взыскивать 27 млрд рублей

  • 21/09/2025, 16:30
Автор: Артем Рязанов
С экс-министра Абызова начали взыскивать 27 млрд рублей
Новосибирские депутаты неоднократно поднимали вопрос о необходимости вернуть деньги, похищенные из региональной энергосистемы, в область

Судебные приставы начали принудительное взыскание почти 27 миллиардов рублей с бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова. Он был осужден за создание преступного сообщества и мошенничество.

«Известия» сообщают, что основную сумму — почти 26 миллиардов рублей — взыщут в доход государства. Кроме того, с Абызова взыщут штраф и исполнительский сбор на сумму более 85 миллионов рублей, а также 864 миллиона рублей в качестве возмещения ущерба. Таким образом, общая сумма взыскания превысит 26,8 миллиарда рублей.

Напомним, в марте 2019 года бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова задержали сотрудники ФСБ. По данным следствия, он вместе с другими участниками мошеннической схемы обманул акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» (СИБЭКО) и ОАО «Региональные электрические сети» (РЭС). В результате из компаний было похищено 4 миллиарда рублей. Эти деньги были переведены на счета в банках на территории Республики Кипр, а затем конвертированы в доллары США, чтобы скрыть их происхождение. Абызов свою вину не признал. Также следствие выявило, что фигуранты занимались незаконной предпринимательской деятельностью, что принесло доход более 32,5 миллиардов рублей.

В декабре 2023 года Преображенский суд Москвы приговорил Михаила Абызова и 11 соучастников к лишению свободы за мошенничество, создание преступного сообщества, легализацию преступных доходов, незаконное предпринимательство и коммерческий подкуп. Абызову дали 12 лет и штраф 80 млн рублей, Русакову — 12 лет в колонии строгого режима, Пелипасову — 9 лет, Степанову — 8 лет.

В январе 2025 судебные приставы начали процедуру конфискации имущества Абызова. Исполнительные листы были переданы в ФССП в конце 2024 года.

Стоит отметить, что новосибирские депутаты неоднократно поднимали вопрос о необходимости вернуть деньги, похищенные из региональной энергосистемы, в область.

АО «РЭС» — системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Ранее редакция сообщала о том, что соучастники Михаила Абызова лишились активов в Новосибирске и Твери.

Источник фото: Freepik / Автор — freepik

Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : суд Михаил Абызов


Михаил Угрюмов, академик РАН, профессор, д.б.н., заведующий отделом молекулярной биологии ГНЦ РФ Института биоорганической химии

Михаил Угрюмов: Для борьбы с болезнью Паркинсона нужно создавать мультицентровый проект

Российские ученые ищут финансирование для расширения клинических исследований заболеваний, которые считаются эпидемией 21 века
