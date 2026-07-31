На первых выходных августа в Новосибирске ожидаются дожди и грозы

По данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЗапСибГМС), в ближайшие дни в регионе сохранится по-летнему жаркая погода. Однако отдых на природе могут омрачить грозы и резкие порывы ветра.

В субботу, 1 августа, столбики термометров днем покажут от +28 до +33 °C. Ночью температура опустится до +15…+20 °C. Местами по области пройдут кратковременные дожди, не исключены грозы. Ветер будет дуть с юго-востока: ночью его скорость составит 2–7 м/с с порывами до 13 м/с, днем — 4–9 м/с с порывами до 15 м/с.

В воскресенье, 2 августа, существенных изменений не ожидается: днем снова +28…+33 °C, ночью +15…+20 °C. Осадки в виде небольших дождей и гроз вероятны в отдельных точках области. Главное изменение коснется ветра — он заметно усилится. Если ночью порывы достигнут 14 м/с, то днем разгонятся до 17 м/с.

При выездах за город и планировании прогулок синоптики рекомендуют учитывать высокую вероятность гроз и шквалистого ветра. По данным сервисов долгосрочного прогноза, следующая неделя начнется с небольшого спада жары.

Ранее редакция сообщала о том, что синоптики спрогнозировали грозовой фронт над Новосибирском.