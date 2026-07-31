Льготники без статуса малоимущих получат доступ к ЖСК с господдержкой

В Госдуму внесен законопроект, который меняет подход к строительству жилья для льготников. Вместо покупки квартиры у коммерческого застройщика им предложат стать членами жилищно-строительного кооператива (ЖСК) с государственным участием. Новая модель нацелена на граждан, которые не признаны малоимущими, но нуждаются в жилищной поддержке, — например, молодые семьи, врачи, учителя и другие бюджетники.

Привычная схема предполагает, что застройщик получает землю, строит дом и продает квартиры с собственной наценкой. По новому механизму учредителем кооператива выступит государство — Российская Федерация, регион или муниципалитет. При этом публичная власть не входит в члены ЖСК и не отвечает по его долгам, но выполняет роль гаранта. Предполагается, что земельный участок предоставят в аренду за один рубль на весь срок строительства, проектную документацию передадут бесплатно, а инженерные сети, дороги и социальную инфраструктуру подведут за бюджетный счет. После ввода дома в эксплуатацию земля перейдет в собственность кооператива уже безвозмездно.

Самый дискуссионный аспект — право собственности на недвижимость. Весь многоквартирный дом (квартиры, нежилые помещения и общее имущество) останется в собственности кооператива. Член ЖСК, даже полностью выплатив паевой взнос, получает квартиру не в собственность, а в бессрочное пользование. Такой подход, по замыслу авторов, упростит управление домом и его эксплуатацию.

Порядок вступления в кооператив детально прописан. После принятия решения о создании ЖСК уполномоченный орган должен опубликовать объявление и начать прием заявлений. Преимущественное право на вступление получат граждане, состоящие на жилищном учете.

Для управления стройкой законопроект вводит профессионального администратора — управляющую компанию или индивидуального предпринимателя. Он заменит правление кооператива до того момента, пока все участники не получат квартиры в пользование. При этом учредитель сохраняет контрольные функции и право участвовать в общих собраниях в течение десяти лет.

Напомним, цена квадратного метра строящегося жилья в регионе за 4,5 года выросла на 87,8%, а среднемесячная зарплата, по данным Новосибирскстата, в начале 2026 года составила 91,5 тысячи рублей. По подсчетам аналитиков, среднестатистической семье из двух работающих взрослых и одного ребенка сейчас требуется 5,4 года, чтобы накопить на квартиру площадью 60 кв. метров на вторичном рынке. Год назад этот срок составлял 4,8 года.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске утвердили список из 387 аварийных домов.