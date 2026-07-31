Новосибирский суши-бар закрыли на три месяца за антисанитарию

В Калининском районе Новосибирска временно прекратил работу суши-бар «Васабушка». Заведение на улице Богдана Хмельницкого, 28 опечатали судебные приставы после того, как суд удовлетворил иск Роспотребнадзора. Причиной стали многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.

В Управлении ФССП по Новосибирской области уточнили, что проверка в точке общепита проходила в плановом режиме. Специалисты надзорного ведомства зафиксировали системные нарушения: от ошибок в документации до несоблюдения гигиенических нормативов при приготовлении пищи. В отношении владельца заведения составлен протокол по статье 6.6 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»). Суд назначил наказание в виде приостановки деятельности на 90 суток.

— Во исполнение решения суда судебный пристав-исполнитель выехала по месту нахождения заведения и опечатала его, — сообщили в пресс-службе ГУ ФССП.

В течение всего срока приостановки судебные приставы будут проводить внеплановые визиты, чтобы убедиться, что владелец не пытается возобновить работу раньше срока. В случае самовольного открытия дверей предпринимателю грозит крупный административный штраф.

Возобновить деятельность суши-бар сможет только после полного устранения всех замечаний и повторной инспекции Роспотребнадзора. В региональном управлении добавили, что аналогичные проверки точек общепита в Новосибирске продолжаются в штатном режиме.

Ранее редакция сообщала, что судебные приставы выселили кинотеатр «Аврора» в Новосибирске.