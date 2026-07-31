Парк Кирова закроют на два года в Новосибирске

Парк имени Кирова в Ленинском районе готовится к закрытию на время крупной реконструкции. Работы продлятся два года. Об этом в эфире «Новосибирских новостей» сообщил директор МАУ «Дирекция городских парков» Вадим Полещук.

Руководитель МАУ пояснил, что сложность объекта — в серьезном перепаде высот: почти 16 метров от одной границы парка до другой. Сейчас проект благоустройства ожидает государственную вневедомственную экспертизу, после чего подрядчики смогут приступить к работам.

— Объект небольшой, чуть более шести гектаров, но очень сложный. В течение одного короткого летнего сезона такой объем выполнить невозможно. Надеемся, что в следующем году мы туда зайдем и за два года территория будет полностью благоустроена, – сообщил он.

В рамках реконструкции планируется зонирование территории, замена покрытия дорожек, монтаж ландшафтной подсветки, а также оборудование сцены с амфитеатром. Кроме того, проект предусматривает восстановление теплицы и аптекарского огорода, которые появились здесь еще в 1970-х годах. Таким образом, зеленой зоне, любимой жителями левобережья, вернут исторический облик.

Напомним, в 2025 году парк имени Кирова победил в «зеленом» голосовании по проекту «Формирование комфортной городской среды». С тех пор реконструкция оставалась лишь вопросом времени.

Помимо парка имени Кирова власти Новосибирской области инициировали работы по облагораживанию еще одного популярного среди горожан природного рекреационного объекта в левобережной части города. Речь идет о территории «Усть-Тула» — здесь уже действует туристический маршрут с элементами гостевой инфраструктуры. В планах — создание ландшафтного парка, который объединит природную среду, культурное наследие, образовательные и рекреационные зоны. Проект предусматривает благоустройство входных групп, пешеходных и велосипедных дорожек, организацию экотранспорта, парковок, зон отдыха у водоемов, а также объектов для туристов и краткосрочного размещения.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский зоопарк сократил вечерние часы работы.