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Общество

Сергей Лацких оценил эффект от снятия лимитов и действий ФАС в Сибири

Автор: Артем Рязанов

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К концу июля 2026 года в двух областях Сибири отменили лимиты на АЗС, а в Новосибирской области ситуация напряжённая, но контролируемая

Ситуация с топливом в Сибири постепенно нормализуется. К концу июля 2026 года как минимум два региона — Омская и Кемеровская области — полностью или частично отменили ограничения на заправках.

Омская область первой пошла на смягчение мер: 28 июля губернатор Виталий Хоценко объявил о полной отмене ограничений на отпуск топлива. Теперь автомобилисты могут заправляться без прежних лимитов (ранее разрешалось не более 40 литров бензина и 80 литров дизеля на городских АЗС), а также заливать топливо в канистры.

В Кемеровской области процесс снятия ограничений стартовал 31 июля. По словам губернатора Ильи Середюка, ситуация на топливном рынке стабилизировалась: восстановились запасы топлива, сократились очереди на АЗС, нормализовалась обстановка в целом. Изменения затронули заправки сетей «Газпромнефть», «ЛУКОЙЛ», а также станции местного производителя нефтепродуктов.

По оценке Сергея Лацких, главы новосибирского отделения Российского топливного союза, снятие ограничений в регионах связано с дополнительными поставками топлива и открытием ранее неработавших АЗС. В Новосибирской области обстановка остаётся напряжённой, но стабильной: например, отменён интервальный режим заправки для спецслужб — теперь они могут заправляться круглосуточно на выделенных станциях (при сохранении общих лимитов на отпуск топлива).

При этом особое внимание привлекает ситуация с двумя топливными компаниями, которые в июне были одними из немногих поставщиками топлива на оптовый рынок региона.

Их работа помогла стабилизировать рынок. Независимые нефтетрейдеры смогли закупать топливо, что сняло напряжение у автовладельцев. Люди больше не простаивали в многочасовых очередях на АЗС компании «Газпромнефть». Кроме того, независимые участники закупили топливо для обеспечения жизнедеятельности по госконтрактам.

Несмотря на высокие цены, независимые участники рынка имели возможность приобретать топливо для исполнения ранее заключённых договоров — это особенно важно для структур, обеспечивающих жизнедеятельность города и региона.
Сейчас в отношении этих компаний проводится проверка Федеральной антимонопольной службы.

— По большому счёту, когда закончится проверка надзорного органа, то по её результатам можно идти по двум путям: либо принять решение регулятора и выполнить требования, либо пойти в суд, — поясняет собеседник.

Эксперт подчёркивает, что, несмотря на сохраняющуюся напряжённость, действия регулятора по выявлению возможных нарушений необходимы для нормализации рынка. При этом он отметил значимость этих компаний в обеспечении региона топливом в сложный период.

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Источник фото: Марии Гарифуллиной, Infopro54

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Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : цены на топливо топливный кризис снятие ограничений АЗС

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