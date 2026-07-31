В Центральном парке Новосибирска установят 50-метровое колесо обозрения. Сейчас эксперты решают технические задачи. Об этом в эфире «Новосибирских новостей» сообщил руководитель дирекции городских парков Вадим Полещук.

Ранее на этой территории работал 27-метровый аттракцион, однако его демонтировали из-за истечения срока службы. На смену ему планируется установить новое колесо обозрения высотой 50 метров. Кроме того, дирекция парков уже сообщала о поиске инвестора для реализации этого проекта. Обновлённый аттракцион станет одним из ключевых объектов зоны отдыха и должен привлечь дополнительный поток посетителей.

В настоящее время специалисты решают технические вопросы, связанные с интеграцией объекта в ландшафтный дизайн парка. После завершения всех подготовительных работ планируется объявить аукцион для выбора подрядчика.

— Планируем, что заработает в следующем году. Будет объявлен аукцион на поиск подрядчика, — сообщил Вадим Полещук.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирск доставят гранит для ремонта самого большого фонтана.