Спецтранспорт в Новосибирске перестали заправлять по графику

В Новосибирской области отменили специальный временной график заправки для машин экстренных служб. Решение принял региональный оперативный штаб по топливообеспечению.

Раньше спецтранспорт могли заправлять только в определенные часы: ранним утром и днем. Теперь этот интервальный режим больше не действует. Для машин скорой помощи, полиции и других критически важных служб сделали круглосуточный доступ к топливу на заправках «Газпромнефти». Приоритетное право на заправку за ними сохраняется.

Власти пошли на послабление из-за того, что обстановка на рынке топлива стабилизируется. Очереди на АЗС стали меньше, топливо активнее поступает в розничную сеть, а потоки водителей распределились по разным станциям более равномерно.

Кроме того, усилены меры безопасности на заправках. Маршруты патрулей полиции проложили ближе к АЗС, где заправляется спецтранспорт. Сотрудники получили указание немедленно реагировать на любые сигналы тревоги от операторов станций.

Сейчас все заправки «Газпромнефть» работают в обычном режиме. Возможны только короткие технические паузы (например, для слива топлива или пересменки). Ситуация остается на ежедневном контроле штаба — в случае ухудшения власти готовы снова скорректировать правила.

Особый режим заправки для спецтехники ввели 3 июля. Тогда из-за ажиотажа и очередей коммунальные машины, скорые и сельхозтехнику направляли на колонки только в утренние часы — с 3 до 5 утра.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске недельный рост цен на бензин достиг 14%.