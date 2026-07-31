В Новосибирске прошли обыски на рынке по делу о мошенничестве

На одном из рынков Центрального района Новосибирска прошли оперативные мероприятия. Сотрудники управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) ГУ МВД России по Новосибирской области при силовой поддержке бойцов Росгвардии и спецназа «Корсар» провели обыски в торговых точках.

Мероприятия проводились в рамках уголовного дела о серии мошенничеств. По версии следствия, группа злоумышленников незаконно получала доступ к личным кабинетам граждан в интернет-сервисах, оформляла на их имена кредиты, похищала деньги со счетов и совершала онлайн-покупки дорогостоящей техники. Впоследствии краденое имущество сбывалось, в том числе через торговые точки на этом рынке.

В ходе обысков правоохранители изъяли два смартфона. Продавцов торговых точек доставили в Главное следственное управление ГУ МВД России по Новосибирской области, где они подтвердили, что приобрели эту технику у фигурантов дела.

Кроме того, оперативники обнаружили и изъяли более 100 сим-карт. Их проверят на предмет возможного использования в мошеннических схемах. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся необходимые следственные действия.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенники взламывают таксистов через приложения-агрегаторы.