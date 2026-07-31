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Право&Порядок

В Новосибирске прошли обыски на рынке по делу о мошенничестве

Автор: Артем Рязанов

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Там нашли и изъяли 100 сим-карт

На одном из рынков Центрального района Новосибирска прошли оперативные мероприятия. Сотрудники управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) ГУ МВД России по Новосибирской области при силовой поддержке бойцов Росгвардии и спецназа «Корсар» провели обыски в торговых точках.

Мероприятия проводились в рамках уголовного дела о серии мошенничеств. По версии следствия, группа злоумышленников незаконно получала доступ к личным кабинетам граждан в интернет-сервисах, оформляла на их имена кредиты, похищала деньги со счетов и совершала онлайн-покупки дорогостоящей техники. Впоследствии краденое имущество сбывалось, в том числе через торговые точки на этом рынке.

В ходе обысков правоохранители изъяли два смартфона. Продавцов торговых точек доставили в Главное следственное управление ГУ МВД России по Новосибирской области, где они подтвердили, что приобрели эту технику у фигурантов дела.

Кроме того, оперативники обнаружили и изъяли более 100 сим-карт. Их проверят на предмет возможного использования в мошеннических схемах. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся необходимые следственные действия.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенники взламывают таксистов через приложения-агрегаторы.

Источник фото: скриншот видел ГУ МВД по НСО

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы : Новосибирск

Теги : рынок мошенничество МВД

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Новосибирский суши-бар закрыли на три месяца за антисанитарию

Автор: Оксана Мочалова

В Калининском районе Новосибирска временно прекратил работу суши-бар «Васабушка». Заведение на улице Богдана Хмельницкого, 28 опечатали судебные приставы после того, как суд удовлетворил иск Роспотребнадзора. Причиной стали многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.

В Управлении ФССП по Новосибирской области уточнили, что проверка в точке общепита проходила в плановом режиме. Специалисты надзорного ведомства зафиксировали системные нарушения: от ошибок в документации до несоблюдения гигиенических нормативов при приготовлении пищи. В отношении владельца заведения составлен протокол по статье 6.6 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»). Суд назначил наказание в виде приостановки деятельности на 90 суток.

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Экс-депутат горсовета Новосибирска Джулай не смог оспорить долги за вывоз мусора

Автор: Оксана Мочалова

Арбитражный процесс, инициированный бывшим региональным оператором по вывозу мусора, завершился увеличением финансовых претензий к известному новосибирскому бизнесмену и экс-депутату горсовета Алексею Джулаю. Седьмой арбитражный апелляционный суд, заседания которого проходят в Томске, повторно изучил обстоятельства дела о банкротстве компании «Экология-Новосибирск» и ее требованиях к бенефициару строительного холдинга «Дискус». В результате сумма взыскания выросла более чем на 20 миллионов рублей по сравнению с первоначальным решением.

Основанием для судебных разбирательств послужила финансовая задолженность управляющей компании «Достойный сервис», которая входила в структуру холдинга Джулая. Речь шла о неоплаченных услугах по транспортировке твердых коммунальных отходов. Инициатором иска еще три года назад выступил конкурсный управляющий, который пытался вернуть деньги через главного владельца УК.

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Новосибирский ИП заплатит 58 600 ₽ за контрафактный павловопосадский платок

Автор: Мария Гарифуллина

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск открытого акционерного общества «Павловопосадская платочная мануфактура» к индивидуальному предпринимателю Махмаду Ш. С бизнесмена взыскана компенсация за нарушение исключительных авторских прав на рисунок платка «Тайна сердца».

Ранее Infopro54 рассказывал о начале этого судебного процесса. Сейчас стало известно, сколько в общей сложности придётся заплатить ИП по данному делу. Редакция ознакомилась с решениями суда.

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Дурову предъявили обвинение в содействии терроризму

Автор: Артем Рязанов

Павлу Дурову, основателю мессенджера Telegram, предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. В связи с этим он объявлен в международный розыск. Об этом 29 июля проинформировал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

— Руководителю администрации Telegram П. Дурову предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК России, он объявляется в международный розыск, — говорится в заявлении.

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Самолёт «Сибири» экстренно вернулся в Новосибирск из-за возгорания двигателя

Автор: Артем Рязанов

Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с возвращением самолёта авиакомпании «Сибирь» в аэропорт вылета.

По предварительным данным, 29 июля экипаж рейса Новосибирск – Краснодар принял решение о возврате в Толмачёво из-за возгорания двигателя.

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УФАС оштрафовало РЖД за нарушения в закупках

Автор: Артем Рязанов

Новосибирское управление Федеральной антимонопольной службы назначило штраф ОАО «РЖД» в сумме на 40 тысяч рублей. Поводом для штрафа стали нарушения, которые обнаружила транспортная прокуратура в ходе проверки закупочной деятельности компании.

Антимонопольщики установили, что железнодорожный монополист допустил сразу несколько ошибок в ходе проведения торгов. В частности, комиссия РЖД неправомерно провела оценку предложений, признала победителем участника с недостоверными сведениями в заявке, а также нарушила установленные сроки подведения итогов закупки.

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