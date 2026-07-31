В Татарске возводят социальное жилье по народной программе

В новом районе города Татарска, на улице Зелёной, ведется строительство крупного жилого комплекса, предназначенного для молодых специалистов и бывших воспитанников детских домов.

Параллельно работы ведутся на улице Клубной: два многоквартирных дома уже введены в эксплуатацию, а третий находится на стадии возведения.

Проектом предусмотрено не только обеспечение жильем, но и комплексное развитие окружающей территории, включая улучшение дорожного покрытия, обустройство подъездных путей и, в будущем, создание рекреационной парковой зоны.

Депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия» Олег Иванинский отметил, что Татарск является одним из примеров эффективного комплексного подхода к развитию сельских территорий.

По его словам, решение проблемы с жильем для детей-сирот – это не только выполнение социальных гарантий, но и шаг к привлечению и удержанию квалифицированных специалистов на селе. Развитие сельской местности напрямую влияет на рост городов. Когда молодой педагог или медик приезжает в район и знает, что ему предоставят современное, комфортное жилье в соответствии с федеральными нормами, он чувствует себя уверенно, решает остаться здесь работать, основать семью и воспитывать детей, пояснил депутат.