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Власть

В Татарске возводят социальное жилье по народной программе

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Новые дома предназначены для молодых специалистов и бывших воспитанников детских домов

В новом районе города Татарска, на улице Зелёной, ведется строительство крупного жилого комплекса, предназначенного для молодых специалистов и бывших воспитанников детских домов.

Параллельно работы ведутся на улице Клубной: два многоквартирных дома уже введены в эксплуатацию, а третий находится на стадии возведения.

Проектом предусмотрено не только обеспечение жильем, но и комплексное развитие окружающей территории, включая улучшение дорожного покрытия, обустройство подъездных путей и, в будущем, создание рекреационной парковой зоны.

Единая Россия

Депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия» Олег Иванинский отметил, что Татарск является одним из примеров эффективного комплексного подхода к развитию сельских территорий.

По его словам, решение проблемы с жильем для детей-сирот – это не только выполнение социальных гарантий, но и шаг к привлечению и удержанию квалифицированных специалистов на селе. Развитие сельской местности напрямую влияет на рост городов. Когда молодой педагог или медик приезжает в район и знает, что ему предоставят современное, комфортное жилье в соответствии с федеральными нормами, он чувствует себя уверенно, решает остаться здесь работать, основать семью и воспитывать детей, пояснил депутат.

Фото предоставлено пресс-службой НРО ВПП Единая Россия. Автор фото Мария Бойко

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Рубрики : Власть

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Единая Россия выборы

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Страховая пенсия

С 1 августа Социальный фонд России проведет ежегодный беззаявительный перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров, за которых в 2025 году работодатели перечисляли страховые взносы. Размер прибавки зависит от количества заработанных пенсионных коэффициентов, но максимальная надбавка ограничена тремя баллами. Стоимость одного коэффициента в 2026 году составляет 156,76 рубля, поэтому максимальная сумма перерасчета не превысит 470,28 рубля.

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Болгария признала дочки «Лукойла» объектами нацбезопасности

Правительство Болгарии присвоило двум структурам «Лукойла» статус объектов национальной безопасности. Под действие постановления попали «Лукойл Авиэйшн Болгария», отвечающая за поставки авиационного топлива, и «Лукойл Болгария Бункер», занимающаяся бункеровкой судов. Решение связано с рисками перебоев топлива из-за американских санкций против компании.

Как пояснил вице-премьер и министр экономики Александр Пулев, мера направлена на сохранение государственного контроля, чтобы предотвратить возможные сбои на внутреннем топливном рынке.

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Недостроенный «Подсолнух» на Ватутина в Новосибирске вновь выставлен на торги

Автор: Оксана Мочалова

Мэрия Новосибирска объявила о проведении очередного аукциона по продаже знаменитого недостроя на улице Ватутина. Начальная цена объекта вновь снижена и составляет 698,7 млн рублей. Торги запланированы на 8 сентября 2026 года.

История здания, которое должно было стать торгово-общественным центром, насчитывает почти два десятилетия. Строительство началось в 2007 году, но было заморожено в 2010-м. Инвесторами проекта выступили 280 физических и юридических лиц. В 2022 году решением Ленинского районного суда долгострой был изъят у собственников из-за истечения срока аренды земли и нарушений градостроительных норм, после чего передан в ведение муниципалитета для продажи. На первых торгах стартовая цена составляла 1,8 млрд рублей — нынешняя стоимость снижена более чем вдвое.

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Успеть к врачу после работы: в августе в Новосибирске пройдет «Ночная диспансеризация»

В августе Клинический центр охраны здоровья семьи и репродукции проведет ряд профилактических мероприятий, направленных на поддержание репродуктивного здоровья. Жители региона смогут принять участие в Дне диспансеризации, Дне открытых консультаций по вспомогательным репродуктивным технологиям и в уникальной «Ночной диспансеризации» по репродуктивному профилю, проводимой в рамках национального проекта «Семья».

Министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий отметил, что инициативы региона способствуют ответственному подходу к планированию семьи и рождению здоровых детей. Наблюдается рост числа жителей, проходящих репродуктивную диспансеризацию: за первые шесть месяцев 2026 года обследование прошли 203 тысячи человек, что значительно превышает показатели прошлого года (107 тысяч за аналогичный период). Это обследование помогает выявить риски на ранних стадиях, избежать осложнений и укрепить уверенность в будущем.

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Вторая жизнь ТРЦ «Европейский»: долгострой может стать новым общественным пространством Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске есть объекты, которые десятилетиями по тем или иным причинам не запускаются в эксплуатацию. По просьбе редакции Infopro54 архитекторы Новосибирска высказались о том, можно ли дать таким проектам новую жизнь или локацию нужно развивать заново с нуля.

Наша сегодняшняя история — про гигантский долгострой с облакообразной входной группой — ТРЦ «Европейский». Он находится на пересечении трех крупных магистралей Калининского района: улиц Дуси Ковальчук, Танковой и Богдана Хмельницкого. Общая площадь участка — 23 тысячи кв.м.

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Росимущество передало конфискованный у Абызова БЦ новосибирскому НИИТО

Автор: Оксана Мочалова

Здание бизнес-центра «Триумф» в центре Новосибирска передано в оперативное управление ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России. Об этом сообщили в Росимуществе.

Речь идет о 15-этажном здании площадью около 12 тысяч квадратных метров, построенном в 2018 году в Октябрьском районе (ул. Якушева, 16а). Ранее объект принадлежал структурам бывшего министра Михаила Абызова, но был обращен в доход государства на основании приговора Преображенского районного суда Москвы. Территориальный орган Росимущества зарегистрировал право собственности Российской Федерации.

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