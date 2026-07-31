В Новосибирской области ИИ помог задержать 3 тысячи нарушителей закона

В 2026 году в Новосибирской области с помощью систем искусственного интеллекта задержали три тысячи нарушителей закона. Такую статистику привели в региональном Министерстве цифрового развития.

— Безопасный город бьет рекорды эффективности. Три тысячи задержанных за семь месяцев этого года. Это уже больше, чем за весь прошлый год. В 2025 году было 2800 человек. В контуре проекта пять тысяч камер. Задача до конца года — подключить 300 новых камер, — рассказал Сергей Цукарь, министр цифрового развития Новосибирской области.

Помимо фиксации правонарушений, интеллектуальная система помогает в поиске людей. С апреля прошлого года при ее содействии удалось найти более 200 несовершеннолетних, которые считались пропавшими без вести.

По итогам рейтинга цифровой трансформации за прошлый год Новосибирская область сохраняет место в тройке лидеров среди российских регионов. В планах на 2026 год — обеспечить устойчивой мобильной связью все малые населенные пункты области, где проживают от 100 до 500 человек.

Ранее редакция сообщала о том, что все камеры фотовидеофиксации в Новосибирске обещают узаконить в 2027 году.