Ребенку с органическим поражением ЦНС требуется дорогостоящее лечение

При рождении Макар Ежеленко получил подвывих шеи, после выписки из роддома невролог диагностировал ему кривошею – патологию шейных мышц.

— Мы делали массаж, занимались лечебной физкультурой. Сын нормально развивался: начал ходить, повторял за нами слова. А в год поскользнулся, упал и вывернул шею, после чего в развитии стал отставать. К двум годам перестал реагировать на имя, не разговаривал, ушел в себя, не играл с детьми в детском саду, не выполнял указания педагогов. Массаж, физиолечение, уколы – ничего не давало результата. Только в четыре года Макару провели обследование сосудов шеи и головы, которое выявило смещение восьми позвонков. Как объяснили врачи, это привело к недоразвитию правого полушария мозга. Мы сразу начали лечение. Ездим к остеопату, который уже выправил сыну несколько позвонков, занимаемся с логопедом и дефектологом, Макара лечит препаратами психоневролог. И вот результат: очередное обследование показало, что мозг развит по возрасту. Но проблем еще много: сыну нужно научиться общаться с детьми, выполнять просьбы взрослых, развить речь, — рассказывает мама Макара Алена Ежеленко.