Ребенку с органическим поражением головного мозга требуется дорогостоящее лечение

Еще до рождения у Кости Красных выявили гидроцефалию по результатам УЗИ. На третий день жизни мальчику установили шунтирующую систему для оттока лишней жидкости из головного мозга, выписали домой через месяц.

— Было очевидно, что сын отстает в развитии, поэтому мы сразу начали интенсивное лечение в различных клиниках. С двух лет прибавились регулярные занятия с дефектологом. В последнее время у Кости стали сильнее проявляться нарушения поведения: импульсивность, агрессия. Он не всегда понимает обращенную к нему речь, выполняет только простые бытовые просьбы, не разговаривает, с детьми не играет, — рассказывает мама Кости Анастасия Красных.

Врачи рекомендовали специальные занятия по методу АВА-терапии, которые давали очень хорошие результаты: Костя стал говорить слоги, научился ждать, выполнять задания, сидя за столом, освоил альтернативную коммуникацию – общение при помощи карточек. Специалисты считают, что АВА-терапию обязательно нужно продолжать.

— У ребенка органическое поражение головного мозга, детский аутизм. Он нуждается в интенсивных занятиях по специальной программе на основе методологии прикладного анализа поведения, которые помогут начать говорить, полноценно общаться с близкими, играть со сверстниками в детском саду, стать более самостоятельным, — говорит Мария Бельц, психиатр Детского медицинского центра «Витаминка» (р. п. Кольцово).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 226 713 рублей. Семья Кости не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Я одна воспитываю ребенка, выйти на работу не могу – все время с Костей, накоплений нет. Пожалуйста, помогите! — просит Анастасия.

Помочь Косте можно по ссылке.