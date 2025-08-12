В Новосибирске услуги визажиста оказались самыми дорогими в Сибири

В Новосибирске средняя цена на бьюти-услуги стартует от 1,5 тысяч рублей. Для сравнения, в Якутске — от 2,5 тысяч, в Москве — от 1.9 тысяч рублей. При этом цены на отдельные услуги существенно выше.

Например, в столице Сибири макияж будет стоить от 2,5 тысяч рублей (в Якутске — от 4, в Москве — от 3,9 тысяч рублей). Это самое дорогое предложение в округе, уточнили Infopro54 в Авито Услугах.

Цены на стрижку с окрашиванием в Новосибирске начинаются от 2 тысяч рублей, так же как и в Красноярске. Эти города лидируют в округе по расценкам на данные услуги бьюти-мастеров. Самые высокие цены на стрижку в России в Южно-Сахалинске — от 3,5 тысяч рублей.

За красивый взгляд жители Новосибирска в салонах красоты в среднем заплатят от 1,3 тысяч рублей. В Якутске средний чек за услуги по уходу за ресницами и бровями доходит до 2 тысяч рублей.

На маникюр и педикюр средний чек в Новосибирске стартует от тысячи рублей. Больше всего за эти услуги придется отдать в Петропавловске-Камчатском — от 1,7 тысяч рублей. В Сибири за приведение в порядок рук и ног дороже всего берут мастера в Красноярске —от 1,3 тысяч рублей.

— Стоимость услуг в бьюти-индустрии зависит от многих факторов. Прежде всего это «расценки» самого мастера. У титулованного и популярного профессионала стрижка может стоить несколько десятков тысяч рублей. Покраска также зависит от используемых материалов. Если это дорогие зарубежные материалы, то цена на круг может выйти также в десятки тысяч. Итого за стрижку в Новосибирске вполне можно отдать около 100 тысяч рублей. При этом мастер может приехать и работать на дому у заказчика, — рассказала Infopro54 мастер одного из топовых салонов города Елена.

На втором месте находится стоимость аренды площадей, на которых расположен салон. В центре города она может составлять до 30% от цены бьюти-услуги.

На третьем — стоимость материалов для бьюти-услуг: макияжа, окрашивания, маникюра и педикюра.

— После ограничения поставок во время пандемии, а затем введения санкций цены на некоторые импортные материалы и расходники выросли в несколько раз. Далеко не все удалось импортозаместить за счет отечественных производителей. В результате, часть клиентов из дорогих салонов ушли в более бюджетные и сменили мастеров, часть снизили частотность записи на бьюти-услуги. Некоторые предпочитают покупать расходники и делать часть бьюти-услуг самостоятельно. Например, маникюр и педикюр, уход за бровями. Стрижку и окрашивание новосибирцы все-таки предпочитают делать у мастера, — добавила Елена.

Напомним, по оценке аналитиков платформы «Профи.ру», в Новосибирской области спрос повысился на 89%. Помимо этого, регион стал лидером по популярности услуг парикмахеров (55 %) и мастеров маникюра (36 %). Участники рынка в разговоре с корреспондентом Infopro54, напротив, говорили о падении спроса на косметологов.

Всего по данным 2ГИС, в Новосибирске 1263 аккаунта предлагают косметологические услуги, 2407 — оформление бровей и ресниц, в городе 3229 филиалов ногтевых студий, 2521 парикмахерская.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские компании произвели парфюмерию и косметику на 1,3 млрд рублей. При этом в магазинах за год цены на косметическую продукцию выросли на 30%.