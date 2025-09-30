Рите Русаковой с диагнозом ДЦП требуется дорогостоящее лечение

Девочки-тройняшки родились раньше срока в тяжелом состоянии, два месяца провели в реанимации, еще месяц – в больнице. Интеллект у сестер не пострадал, но в физическом развитии они отставали, и двум – Рите и Варе – в год диагностировали детский церебральный паралич.

— У Риты сильно спазмированы мышцы рук и ног, она поздно начала сидеть, ползать, вставать и ходить. Чтобы выработать каждый из этих навыков, мы с раннего детства регулярно проходим курсы реабилитации. Дважды собрать деньги на лечение нам помогал Русфонд – спасибо всем добрым людям! Дочка перенесла две операции для снятия скованности мышц и улучшения походки. В результате Рита может правильно ходить, но получается это не всегда: если дочка торопится, она плохо контролирует тело, подгибает колени, заворачивает стопы внутрь, быстро устает, — рассказывает мама Наталья Русакова.

Врачи рекомендуют продолжать реабилитацию, основная цель – совершенствование двигательных навыков.

— У Риты детский церебральный паралич, спастическая диплегия – двигательные нарушения. Девочка нуждается в реабилитационном лечении для выработки и закрепления навыков правильной ходьбы. Мы займемся снижением спастики в ногах, будем совершенствовать опору на стопы, баланс тела при ходьбе, развивать подвижность суставов, улучшать психоэмоциональное состояние Риты, — говорит Вусала Гурбанова, невролог Детского реабилитационного центра «Шаг вперед» (Томск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 226 781 рубль. Семья Риты не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Очередной курс лечения необходим одновременно двум дочкам, это большие расходы, с оплатой нам не справиться: работает только муж, я постоянно нахожусь с детьми. Пожалуйста, не оставляйте нас, помогите Рите пройти лечение! — просит Наталья.

Помочь Рите можно по ссылке.