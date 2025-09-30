Новосибирские предприниматели жалуются на рост издержек

Бизнес чувствует себя сегодня лучше, чем в 2022 году, когда была высокая турбулентность на рынке и непонятная ситуация. Однако в 2025-м отмечается существенное снижение сводного индикатора бизнес-климата. Причем больше всего пессимизма у малого и среднего бизнеса. Об этом, опираясь на данные мониторинга ЦБ, на Международном бизнес-форуме «Управленческая стратегия 2025» в Новосибирске заявил проректор по научной работе и дополнительному образованию НГУЭУ, кандидат экономических наук, доцент Дмитрий Куницын.
— Индикатор бизнес-климата в Новосибирской области хуже, чем в Москве, Московской области и ряде других регионах РФ. Причем за десять лет среднее значение этого индикатора в Новосибирской области несколько ухудшилось. Одно радует ― что у нас не так плохо, как у некоторых других близлежащих регионов, — констатировал эксперт.
Он отметил, что приоритеты в факторах, влияющих на пессимизм бизнеса, изменились.
В прошлом году на первом месте был дефицит кадров.
— Все компании, которые участвовали в опросе ЦБ, говорили, что у них «нет сотрудников», что «нужно завозить очередные порции мигрантов», что «мы без них никуда». Сейчас проблема недостаточности кадров если не решена, то несколько отошла на второй план, — подчеркивает Дмитрий Куницын.
В целом, по его словам, ситуация с обеспеченностью кадрами на рынке выровнялась. На дефицит продолжают жаловаться обрабатывающие производства, сельское хозяйство, строительство. Однако в некоторых отраслях ситуация перевернулась.
— Компаниям, работающим в обрабатывающих производствах, наверное, сложнее всего, так как там нужны квалифицированные специалисты с инженерным образованием, опытом и т.д., а они за два-три месяца не обучаются и не переквалифицируются. Эти проблемы у нас копились десятки лет и наконец проявились. Отсюда идет рост издержек. Некоторые предприятия признаются, что «хантят» друг у друга сотрудников, увеличивая зарплату в полтора, а то и в два раза по сравнению с конкурентами из-за отсутствия свободных работников по некоторым специальностям. Поэтому рост заработной платы по отдельным профессиям очень существенный, — отметил он.
Напомним, ранее эксперты HH.ru отмечали, что дефицит рабочих кадров в Новосибирске корректирует зарплатное неравенство. Работодатели вынуждены быстрее повышать оплату труда «синих воротничков», чем топовых специалистов.
Ключевым фактором, влияющим на настроение бизнеса, предприниматели называют рост издержек, а также нехватку средств для финансирования оборотного капитала. То есть издержки пока растут быстрее, чем доходы.
— Основные издержки связаны с ростом индексации цен естественных монополистов. Если бы не это, то «мы бы ничего бы не повышали», «нас и так все устраивает», «мы бы затянули пояса» и т.д., — комментирует ответы предпринимателей Куницын.
При этом в отраслевом разрезе самые оптимистичные оценки ― у АПК. Судя по данным опроса ЦБ, у участников этой отрасли текущие оценки изменений в производстве намного лучше, чем в стройке, рознице, а также в добывающей отрасли.
Проректор по научной работе и дополнительному образованию НГУЭУ также дал прогноз, как будут меняться ключевые показатели по отраслям:
— Сейчас мы достигли одного из пиков по уровню занятости. Минэкономразвития РФ в своем прогнозе на следующий год ожидает некоторого увеличения уровня безработицы, — поясняет эксперт.
— На эти факторы также будет влиять ситуация на валютном рынке: экспорт дает в экономику РФ 400 млрд долларов, тогда как на импорт приходятся чуть больше 300 млрд. Нужно куда-то девать эти 100 млрд. Ранее они направлялись на покупку долларов, то есть поддержку американской экономики, сейчас структура золотовалютных резервов существенно изменилась. Но излишек в притоке валюты не сказывается кардинально на развитии национальной экономики, — резюмирует Дмитрий Куницын.
Ранее редакция сообщала о том, что на предприятиях Новосибирска падает объем гражданских заказов. Отчисления по налогу на прибыль организаций в регионе за год сократились на 10 млрд рублей.
Фото предоставлено пресс-службой НГУЭУ, автор: пресс-служба.
