Новосибирские предприниматели жалуются на рост издержек

Хуже, чем вчера

Бизнес чувствует себя сегодня лучше, чем в 2022 году, когда была высокая турбулентность на рынке и непонятная ситуация. Однако в 2025-м отмечается существенное снижение сводного индикатора бизнес-климата. Причем больше всего пессимизма у малого и среднего бизнеса. Об этом, опираясь на данные мониторинга ЦБ, на Международном бизнес-форуме «Управленческая стратегия 2025» в Новосибирске заявил проректор по научной работе и дополнительному образованию НГУЭУ, кандидат экономических наук, доцент Дмитрий Куницын.

— Индикатор бизнес-климата в Новосибирской области хуже, чем в Москве, Московской области и ряде других регионах РФ. Причем за десять лет среднее значение этого индикатора в Новосибирской области несколько ухудшилось. Одно радует ― что у нас не так плохо, как у некоторых других близлежащих регионов, — констатировал эксперт.

Он отметил, что приоритеты в факторах, влияющих на пессимизм бизнеса, изменились.

В прошлом году на первом месте был дефицит кадров.

— Все компании, которые участвовали в опросе ЦБ, говорили, что у них «нет сотрудников», что «нужно завозить очередные порции мигрантов», что «мы без них никуда». Сейчас проблема недостаточности кадров если не решена, то несколько отошла на второй план, — подчеркивает Дмитрий Куницын.

В целом, по его словам, ситуация с обеспеченностью кадрами на рынке выровнялась. На дефицит продолжают жаловаться обрабатывающие производства, сельское хозяйство, строительство. Однако в некоторых отраслях ситуация перевернулась.

— Компаниям, работающим в обрабатывающих производствах, наверное, сложнее всего, так как там нужны квалифицированные специалисты с инженерным образованием, опытом и т.д., а они за два-три месяца не обучаются и не переквалифицируются. Эти проблемы у нас копились десятки лет и наконец проявились. Отсюда идет рост издержек. Некоторые предприятия признаются, что «хантят» друг у друга сотрудников, увеличивая зарплату в полтора, а то и в два раза по сравнению с конкурентами из-за отсутствия свободных работников по некоторым специальностям. Поэтому рост заработной платы по отдельным профессиям очень существенный, — отметил он.

Напомним, ранее эксперты HH.ru отмечали, что дефицит рабочих кадров в Новосибирске корректирует зарплатное неравенство. Работодатели вынуждены быстрее повышать оплату труда «синих воротничков», чем топовых специалистов.

Ключевым фактором, влияющим на настроение бизнеса, предприниматели называют рост издержек, а также нехватку средств для финансирования оборотного капитала. То есть издержки пока растут быстрее, чем доходы.

— Основные издержки связаны с ростом индексации цен естественных монополистов. Если бы не это, то «мы бы ничего бы не повышали», «нас и так все устраивает», «мы бы затянули пояса» и т.д., — комментирует ответы предпринимателей Куницын.

При этом в отраслевом разрезе самые оптимистичные оценки ― у АПК. Судя по данным опроса ЦБ, у участников этой отрасли текущие оценки изменений в производстве намного лучше, чем в стройке, рознице, а также в добывающей отрасли.

Безработица начнет расти

Проректор по научной работе и дополнительному образованию НГУЭУ также дал прогноз, как будут меняться ключевые показатели по отраслям:

В условиях снижения прибыли и увеличения налоговой нагрузки ожидается снижение инвестиций, осуществляемых частных сектором, стабильный рост промышленности будет обеспечиваться в том числе за счет госзаказа и контрактов в отдельных секторах экономики.

Производительность труда вырастет, но в итоге не следует ожидать дальнейшего снижения уровня безработицы, который достиг сейчас минимального значения за последние годы.

— Сейчас мы достигли одного из пиков по уровню занятости. Минэкономразвития РФ в своем прогнозе на следующий год ожидает некоторого увеличения уровня безработицы, — поясняет эксперт.

Налоговая нагрузка, скорее всего, будет увеличена — на прошлой неделе уже прошел инсайд о том, что это нужно сделать. Возможны корректировки в налогово-бюджетной политике, а также усиление налогового администрирования для увеличения сбора налоговых доходов.

Меры господдержки и субсидии могут быть несколько скорректированы.

— На эти факторы также будет влиять ситуация на валютном рынке: экспорт дает в экономику РФ 400 млрд долларов, тогда как на импорт приходятся чуть больше 300 млрд. Нужно куда-то девать эти 100 млрд. Ранее они направлялись на покупку долларов, то есть поддержку американской экономики, сейчас структура золотовалютных резервов существенно изменилась. Но излишек в притоке валюты не сказывается кардинально на развитии национальной экономики, — резюмирует Дмитрий Куницын.

Ранее редакция сообщала о том, что на предприятиях Новосибирска падает объем гражданских заказов. Отчисления по налогу на прибыль организаций в регионе за год сократились на 10 млрд рублей.