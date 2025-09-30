Новосибирск лидирует в голосовании за звание культурной столицы

Голосование за звание Культурной столицы России-2027 продолжается. На прошлой неделе Новосибирск поднялся на первую строчку, обогнав Вологду всего на 200 голосов. Сейчас же отрыв от конкурентов достиг почти 20 тысяч голосов, сообщил мэр Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале.

— Уверен, что это не предел и мы способны показать более внушительный результат, объединив наши усилия, — добавил глава города.

Максим Кудрявцев отметил, что статус культурной столицы откроет перед Новосибирском новые горизонты. Он даст импульс развитию креативных проектов, расширит программы театров и музеев, а также станет платформой для проведения масштабных фестивалей и ярких событий. Это поможет привлечь гостей из разных регионов страны и, как следствие, будет способствовать общему развитию города.

Стоит отметить, что чиновники мэрии в своих телеграм-каналах, соцсетях и персональных письмах активно призывают новосибирцев принять участие в голосовании.

Ранее редакция сообщала о том, что первый этап конкурса «Культурная столица – 2027» завершен. Новосибирск является единственным представителем Сибирского федерального округа среди финалистов.