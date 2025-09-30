Новосибирск лидирует в голосовании за звание культурной столицы

Голосование за звание Культурной столицы России-2027 продолжается. На прошлой неделе Новосибирск поднялся на первую строчку, обогнав Вологду всего на 200 голосов. Сейчас же отрыв от конкурентов достиг почти 20 тысяч голосов, сообщил мэр Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале.
— Уверен, что это не предел и мы способны показать более внушительный результат, объединив наши усилия, — добавил глава города.
Максим Кудрявцев отметил, что статус культурной столицы откроет перед Новосибирском новые горизонты. Он даст импульс развитию креативных проектов, расширит программы театров и музеев, а также станет платформой для проведения масштабных фестивалей и ярких событий. Это поможет привлечь гостей из разных регионов страны и, как следствие, будет способствовать общему развитию города.
Стоит отметить, что чиновники мэрии в своих телеграм-каналах, соцсетях и персональных письмах активно призывают новосибирцев принять участие в голосовании.
Ранее редакция сообщала о том, что первый этап конкурса «Культурная столица – 2027» завершен. Новосибирск является единственным представителем Сибирского федерального округа среди финалистов.
Источник фото: пресс-служба правительства Новосибирской области
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru