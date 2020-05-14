РСХБ и Mastercard пополнят лесной фонд Сибири

Завершилась акция «Поставьте на карту спасение леса» под патронажем Россельхозбанка и международной платежной системы Mastercard . По итогам акции 30 000 саженцев кедра будет высажено в Красноярском крае осенью этого года. Все участники акции получат именные благодарственные дипломы спасателей лесов Сибири. Участниками экологической программы стали владельцы дебетовых и кредитных карт Mastercard Россельхозбанка. С каждой покупки от 500 руб., совершенной по этим картам с 1 декабря 2019 года по 31 марта 2020 года, 5 рублей отчислялись в фонд на восстановление леса Сибири.

В Красноярском крае (Курагинское лесничество)будет высажено 30 000 саженцев кедра осенью этого года. Для посадки будут использоваться молодые деревья, выращенные из семян в лесных питомниках. Двести квалифицированных специалистов будут заниматься подготовкой почвы и высадкой деревьев.

Также состоялся розыгрыш главного приза акции – путешествия на Байкал для всей семьи. Победительницей стала жительница города Унеча Брянской области. Она сможет воспользоваться сертификатом на 200 000 рублей в течение 12 месяцев со дня его выдачи.

— Из-за летней засухи 2019 года значительная территория Сибирской тайги пострадала от лесных пожаров. Наши клиенты смогли стать частью важнейшей экологической миссии по ее восстановлению. Лесные массивы Сибири – ценный источник кислорода не только для нашей страны, но и для всего мира. Уверена, что наша экологическая программа поможет сохранить самую большую по площади природную зону России, — отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

Директор по продажам Mastercard в России Владислав Святик подчеркнул, что сегодня люди все чаще задумываются об экологической ситуации и стремятся принимать участие в инициативах, меняющих мир к лучшему.

— Мы в Mastercard разделяем эти ценности и рады партнерствам, которые сочетают в себе использование современных платежных инструментов и заботу об окружающей среде. Наша совместная акция с Россельхозбанком показала, что внести вклад в сохранение планеты может каждый, — отметил Владислав Святик, .

Срок проведения Акции: с 01.12.2019 года по 30.08.2020 года. Подробные условия акции указаны на сайте Банка .

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Masterсard (NYSE: MA) – глобальная технологическая компания, работающая в платежной индустрии. Наша миссия – обеспечивая безопасные, простые, технологичные и доступные транзакции, развивать и усиливать цифровую экономику, дающую преимущества всем и повсюду. Используя защищенные данные и сети, создавая партнерства и опираясь на то, что вдохновляет, мы предоставляем инновации и решения, которые помогают людям, финансовым институтам, правительствам и бизнесам реализовать свой наибольший потенциал. Наша культура и всё, что мы делаем внутри компании и за её пределами, определяется в соответствии с коэффициентом нравственности (decency quotient, DQ). Мы ведем бизнес более чем в 210 странах и территориях и создаем устойчивый мир, который открывает бесценные возможности для всех.





