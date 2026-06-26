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Общество

В Новосибирске не будут проводить Единый общегородской выпускной в 2026 году

Автор: Артем Рязанов

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Общего «Последнего звонка» в городе также не было, но многие школьники вечером 26 мая тусовались на набережной

Новосибирск готовится к завершению учебного года — впереди у выпускников школ один из самых волнительных этапов: вручение аттестатов и праздничные вечера. При этом в 2026 году в городе не запланировано проведение Единого выпускного.

Вручение аттестатов и школьные выпускные вечера состоятся в конце июня. Торжественные мероприятия, посвящённые этому событию, пройдут в период с 23 июня по 3 июля. Конкретную дату и формат праздника каждая образовательная организация определит самостоятельно.

Минпросвещения РФ предложило российским школам провести выпускные вечера 26 и 27 июня. Однако школы могут самостоятельно выбрать даты, учитывая погодные условия, эпидемиологическую обстановку и другие местные особенности.

В Новосибирске многие годы единый школьный выпускной в городе проходил на набережной. Его отменяли во время пандемии.

Стоит отметить, что общегородского «Последнего звонка» в этом году в Новосибирске также не было. Однако, 26 мая на Михайловской набережной можно было встретить много школьников 11 классов, которые гуляли, купались, «искали приключений».

Ранее редакция сообщала о том, что 28 июня в Новосибирске пройдут мероприятия, посвященные Дню города

Источник фото: нейросеть Алиса

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Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирская область

Теги : школа выпускной

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Законопроект о смертной казни для коррупционеров внесли в Госдуму России

Законопроект о смертной казни для коррупционеров внесли в Госдуму России

Автор: Артем Рязанов

Депутаты Госдумы предложили ввести высшую меру наказания для должностных лиц, чья коррупционная деятельность наносит ущерб безопасности граждан и обороноспособности России. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение.

Как пояснил один из инициаторов проекта Сергей Миронов, в действующем законодательстве есть пробел: сейчас разграничиваются «бытовая» коррупция и государственная измена, но нет правовой оценки для случаев, когда корыстные действия чиновника фактически подрывают национальные интересы.

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«70 лет триумфа»: Новосибирский симфонический оркестр отметит юбилей на большой сцене НОВАТа

Приближается знаменательная дата – 70-летие первого и единственного в регионе академического симфонического оркестра, коллектива, занимающего лидирующие позиции в стране и являющегося гордостью филармонии. По этому случаю запланировано грандиозное юбилейное выступление на сцене НОВАТа.

История коллектива берет начало в 1956 году, когда под руководством выдающегося Арнольда Каца был основан Новосибирский академический симфонический оркестр. До 1989 года его домом был театр оперы и балета, что делает выбор концертной площадки для торжеств символичным.

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Автор: Артем Рязанов

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По данным Яндекс Погода, 27 июня в городе ожидается тёплая погода. Утром температура составит +23 °C, будет малооблачно. Днём воздух прогреется до +27 °C, возможен небольшой дождь. Вечером небо будет облачным с прояснениями. Ночью похолодает до +19 °C, сохранится малооблачная погода.

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ФАС выявляет спекулянтов топливом в регионах России

Автор: Юлия Данилова

В регионах России проводится работа по проверке экономической обоснованности составляющих стоимости нефтепродуктов — транспортировки, хранения, сбыта. На оптовом рынке проведены внеплановые проверки крупных нефтетрейдеров по признакам сговора на торгах. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

В частности, антимонопольщики уже возбудили дело о нарушении закона о защите конкуренции в отношении трёх трейдеров. Компании координировали свои действия при заключении сделок на биржевых торгах.

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Новосибирцы стали в два раза чаще жаловаться на турфирмы

Автор: Оксана Мочалова

Туристический рынок Новосибирской области переживает активный рост. Всё больше жителей региона отправляются в поездки по России и за рубеж, всё чаще иностранные гости выбирают Новосибирск в качестве направления для путешествий. Вместе с этим растёт и число обращений граждан за защитой своих прав.

Как сообщили редакции Infopro54 в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области, за последние два года количество жалоб на туристские услуги увеличилось в два раза. Если в 2025 году ведомство зафиксировало 12 обращений, то за аналогичный период 2026 года их число достигло 25.

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Новосибирцам рассказали, когда пройдут школьные выпускные

Автор: Артем Рязанов

Минпросвещения РФ рекомендовало российским школам провести выпускные вечера 26 и 27 июня, но окончательное решение по датам остаётся за образовательными учреждениями — они могут скорректировать сроки с учётом погоды, эпидемиологической ситуации и других местных условий.

Ведомство предлагает сделать торжества патриотичнее: включить в программу поднятие флага, исполнение гимна, напутствия педагогов, выступления выпускников и традиционный вальс. При этом формат мероприятий для девятиклассников, как правило, более скромный, чем для одиннадцатиклассников, но строится по схожей схеме.

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В Новосибирске не будут проводить Единый общегородской выпускной в 2026 году

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