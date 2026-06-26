В Новосибирске не будут проводить Единый общегородской выпускной в 2026 году

Новосибирск готовится к завершению учебного года — впереди у выпускников школ один из самых волнительных этапов: вручение аттестатов и праздничные вечера. При этом в 2026 году в городе не запланировано проведение Единого выпускного.

Вручение аттестатов и школьные выпускные вечера состоятся в конце июня. Торжественные мероприятия, посвящённые этому событию, пройдут в период с 23 июня по 3 июля. Конкретную дату и формат праздника каждая образовательная организация определит самостоятельно.

Минпросвещения РФ предложило российским школам провести выпускные вечера 26 и 27 июня. Однако школы могут самостоятельно выбрать даты, учитывая погодные условия, эпидемиологическую обстановку и другие местные особенности.

В Новосибирске многие годы единый школьный выпускной в городе проходил на набережной. Его отменяли во время пандемии.

Стоит отметить, что общегородского «Последнего звонка» в этом году в Новосибирске также не было. Однако, 26 мая на Михайловской набережной можно было встретить много школьников 11 классов, которые гуляли, купались, «искали приключений».

Ранее редакция сообщала о том, что 28 июня в Новосибирске пройдут мероприятия, посвященные Дню города.