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Власть

Новосибирск принимает Всероссийскую ярмарку трудоустройства

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Главная цель мероприятия – не только помощь в трудоустройстве, но и укрепление ценности труда, стимулирование профессионального роста и самореализации граждан

Глава Минтруда и социальной защиты РФ Антон Котяков и губернатор Новосибирской области Андрей Травников выступили с приветственными речами перед участниками масштабного Всероссийского мероприятия, посвященного трудоустройству.

Это уже четвертое по счету проведение ярмарки, причем в текущем году Новосибирск был удостоен статуса одной из трех ее столиц. Посетив Новосибирскую область с рабочим визитом, министр лично принял участие в федеральном этапе ярмарки.

Антон Котяков подчеркнул, что к 2027 году Новосибирская область планирует провести комплексную модернизацию службы занятости. Это подразумевает не только обновление инфраструктуры, но и внедрение новых стандартов обслуживания, а также системную поддержку как соискателей, так и нанимателей. Опыт других регионов показывает, что такая модернизация значительно улучшает показатели: люди быстрее находят работу, а компании ускоряют процесс найма. Он также отметил, что команда региона уже активно работает над рынком труда, что подтверждается статусом Новосибирска как одной из столиц федерального этапа ярмарки.

Губернатор Травников добавил, что для Новосибирской области ярмарка стала уже доброй традицией, четвертой по счету и выразил благодарность Правительству РФ, Минтруду и партии «Единая Россия» за формат мероприятия, позволяющий специалистам и работодателям обмениваться информацией не только о профессиональных аспектах, но и о жизни трудовых коллективов.

Особо стоит отметить, что профориентация и содействие в трудоустройстве являются ключевыми задачами национального проекта «Кадры», инициированного президентом России. Всероссийская ярмарка трудоустройства – неотъемлемая часть этого нацпроекта.

В 2026 году федеральный этап ярмарки «Работа России. Время возможностей» проходит в регионе под лозунгом «Новосибирь – регион возможностей». Главная цель мероприятия – не только помощь в трудоустройстве, но и укрепление ценности труда, стимулирование профессионального роста и самореализации граждан.

На ярмарке представлено около 400 компаний, включая таких гигантов, как Авиакомпания Сибирь, Банк ВТБ, МТС, ОАО РЖД, АО ПО Север, Приборостроительный завод и многие другие.

Посетители всех возрастов и уровней подготовки могут найти здесь полезную информацию. Школьники получают возможность определиться с будущей профессией, молодые специалисты – найти новые карьерные пути, а опытные сотрудники – рассмотреть смену деятельности или повышение квалификации. Студентам и школьникам представлены востребованные на рынке труда профессии, от бортпроводника до эксперта-физика.

Отдельное внимание уделено участникам СВО и членам их семей: им предложат обучение и гранты на открытие собственного дела при поддержке региональных центров занятости.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото правительство НСО
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Рубрики : Власть

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников

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