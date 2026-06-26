В Сибири планируют собрать более трех тонн лекарственных трав

Объём валового сбора лекарственных трав в Сибирском федеральном округе в 2026 году может вырасти на 8 % до 3,1 тысяч тонн. Об этом заявили эксперты Центра отраслевой аналитики (ЦОЭ) Россельхозбанка. Для сравнения, 2025 году сбор составил 2,82 тысяч тонн. В стране в целом было заготовлено 6,66 тысяч тонн (рост на 22,3% к 2024 году). На Сибирь уже приходится 43,2 % от всего объёма лекарственных трав, собранных в стране.

— Вскоре каждая вторая пачка лекарственного чая или настойки в России может быть произведена из лекарственных трав, выращенных в Сибири. Реализация инвестиционных проектов в этом направлении позволит нарастить объёмы производства и увеличить экспорт, — уверен Олег Князьков, заместитель руководителя Центра отраслевой экспертизы РСХБ.

Лидером в округе по заготовке лекарственных трав является Алтайский край — 1 510 тонн (рост на 14,9 % к 2024 году). В регионе произрастают около 900 видов лекарственных растений.

Омская область даёт ещё 620 тонн (+ 23,3 %). Новосибирская область показала самый большой прирост в прошлом году — 35,9 % до 310 тонн. Ещё 120 тонн округ получает от Красноярского края и 100 тонн от Иркутской области.

В основном лекарственные культуры в округе собирают и перерабатывают малые предприятия, эта тенденция характерна не только для СФО, но и России в целом. Крупные хозяйства есть только в Алтайском крае.

— На территории края работают свыше 100 предприятий, имеющих в своем ассортименте товары, изготовленные из растительного сырья. Номенклатура насчитывает сотни наименований, часть из которых изготавливается непосредственно в зонах произрастания и заготовки сырья. Отдельные организации реализуют полный производственный цикл: от собственных плантаций и экспериментальных полей до упаковки готовой продукции, — сообщает управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

Также на многих предприятиях края есть научно-производственные подразделения, внедряющие новые технологии изготовления. Ряд из них сотрудничает с профильными вузами региона и использует их наработки для составления фитосборов.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские производители нарастили поставки веганских продуктов за рубеж. На долю региона пришлось 40% экспорта этих товаров из Сибири.