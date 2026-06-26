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Бизнес

В Сибири планируют собрать более трех тонн лекарственных трав

Автор: Юлия Данилова

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В 2025 году в Новосибирской области зафиксировали самый большой прирост заготовки этого сырья в округе

Объём валового сбора лекарственных трав в Сибирском федеральном округе в 2026 году может вырасти на 8 % до 3,1 тысяч тонн. Об этом заявили эксперты Центра отраслевой аналитики (ЦОЭ) Россельхозбанка. Для сравнения, 2025 году сбор составил 2,82 тысяч тонн. В стране в целом было заготовлено 6,66 тысяч тонн (рост на 22,3% к 2024 году). На Сибирь уже приходится 43,2 % от всего объёма лекарственных трав, собранных в стране.

— Вскоре каждая вторая пачка лекарственного чая или настойки в России может быть произведена из лекарственных трав, выращенных в Сибири. Реализация инвестиционных проектов в этом направлении позволит нарастить объёмы производства и увеличить экспорт, — уверен Олег Князьков, заместитель руководителя Центра отраслевой экспертизы РСХБ.

Лидером в округе по заготовке лекарственных трав является Алтайский край — 1 510 тонн (рост на 14,9 % к 2024 году). В регионе произрастают около 900 видов лекарственных растений.

Омская область даёт ещё 620 тонн (+ 23,3 %). Новосибирская область показала самый большой прирост в прошлом году — 35,9 % до 310 тонн. Ещё 120 тонн округ получает от Красноярского края и 100 тонн от Иркутской области.

В основном лекарственные культуры в округе собирают и перерабатывают малые предприятия, эта тенденция характерна не только для СФО, но и России в целом. Крупные хозяйства есть только в Алтайском крае.

— На территории края работают свыше 100 предприятий, имеющих в своем ассортименте товары, изготовленные из растительного сырья. Номенклатура насчитывает сотни наименований, часть из которых изготавливается непосредственно в зонах произрастания и заготовки сырья. Отдельные организации реализуют полный производственный цикл: от собственных плантаций и экспериментальных полей до упаковки готовой продукции, — сообщает управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

Также на многих предприятиях края есть научно-производственные подразделения, внедряющие новые технологии изготовления. Ряд из них сотрудничает с профильными вузами региона и использует их наработки для составления фитосборов.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские производители нарастили поставки веганских продуктов за рубеж. На долю региона пришлось 40% экспорта этих товаров из Сибири. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

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Рубрики : Бизнес

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : экспорт Лекарственные травы

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Сибирские компании не спешат в банки и на финансовый рынок за новыми займами

Автор: Юлия Данилова

Доля заемных средств в структуре капитала крупных и средних новосибирских предприятий в 2025 году уменьшилась до 52,7% (в 2024 году — 53,6%). В целом по округу — до 44% (44,8%). Ранее аналитическая служба компании FinExpertiza отмечала, что в 2024 году в стране был зафиксирован самый высокий коэффициент финансовой зависимости бизнеса за последние четыре года.

Наиболее финансово независимые предприятия по итогам 2025 года работают в Республике Алтай (заемные средства составляют 17,2% капитала, годом ранее — 30,5%), в Омской области (35,1%, ранее — 35,2%), а также в Иркутской области (37,7%, ранее —32,3%).

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Новосибирская компания удвоила производительность благодаря бережливым технологиям

Компания «Колесити», специализирующаяся на продаже и установке шин на протяжении 15 лет, успешно нарастила темпы шиномонтажных работ, сократив их почти наполовину. Предприятие, обладающее обширной сетью мобильных мастерских в Новосибирске и собственным шинным складом, за время своей деятельности реализовало свыше миллиона единиц продукции и ежегодно обслуживает более 20 тысяч автомобилей. Совместными усилиями с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда НСО (РЦК) был существенно оптимизирован процесс предоставления услуги шиномонтажа.

Ранее, до включения компании в национальный проект «Производительность труда», стандартное обслуживание автомобиля занимало порядка 55 минут. Благодаря проведенным преобразованиям, этот показатель удалось уменьшить на 50%, доведя время монтажа до чуть более 27 минут.

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Новосибирские фермеры предлагают заключать годовые контракты с сетями

Автор: Оксана Мочалова

Вопрос обеспечения торговых сетей отечественным картофелем обсуждался на недавнем совещании в Минсельхозе. Ритейлеры запросили дополнительные объёмы продукции, однако выяснилось, что к началу июня качественный картофель в хранилищах аграриев практически закончился: его распределили по сетям, переработчикам и на экспорт. Остался только мелкий картофель «несетевого» качества.

Но, как пояснил председатель Совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Алексей Сальников в беседе с Infopro54, происходящее — лишь верхушка айсберга. Корень проблемы лежит глубже: в отсутствие системного планирования в сельском хозяйстве.

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Нарушителям придут штрафы на Госуслуги: с помощью дронов в Новосибирске будут выявлять нецелевое использование земель

Автор: Юлия Данилова

На инвестиционном совете Новосибирской области глава регионального управления Росреестра Светлана Рягузова анонсировала запуск в ближайшее время нового ресурса, с которым будет работать ведомство.

— Сегодня с помощью беспилотников, накладывая на карту земельные участки, мы видим не только некорректное разрешенное использование, но и изменения. Например, когда мы приобретаем земельный участок, то редко приглашаем кадастрового инженера и просим показать, где стоит дом, забор, соответствуют ли они нормам и правилам. В ближайшее время появится такой ресурс, который по типу камер на дорогах будет фотографировать все нарушения и рассылать на Госуслуги для выплаты штрафов, — заявила Рягузова.

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«Теряем управляемость»: в Новосибирске потребовали провести инвентаризацию муниципальной собственности

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области «происходит потеря управляемости» в сфере торговли, управления муниципальной собственностью, а также в сфере пищевой промышленности, что ведёт к «оглушительным потерям поступлений в бюджеты всех уровней, росту потребительских цен и разрушению в регионе пищевой промышленности». Об этом на сессии регионального парламента заявил депутат Яков Новоселов.

По его словам, данные надзорных органов свидетельствуют, что полки магазинов в регионе забиты незаконной, фальсифицированные и недоброкачественной продукцией.

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Директора хозяйства «Карасевское» отправили из СИЗО под домашний арест

Автор: Юлия Данилова

Новосибирский областной суд изменил меру пресечения директору АО «Карасевское» Александру Бахману с заключения под стражу на домашний арест. Об этом редакции Infopro54 сообщил представитель защиты предпринимателя Евгений Деменчук. Решение принято в рамках рассмотрения дела вокруг СХПК «Мильтюшихинский», которое в публичном поле связывают с обвинениями руководства СХПК в рейдерском захвате хозяйства.

Защита настаивает, что речь идет не о захвате, а о многолетнем корпоративно-хозяйственном конфликте, связанном с управлением предприятием, его долгами и земельными активами.

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