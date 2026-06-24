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Актуальный разговор Бизнес Власть

Даниил Поносов: Риск формальной «подгонки» ЭКГ-рейтинга исключить невозможно

Автор: Юлия Данилова

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Компании могут организовывать разовые мероприятия и оформлять их под отчетность, создавая видимость выполнения требований

Российские компании во многих регионах страны изучают ЭКГ-рейтинг, чтобы получить приоритетный доступ к мерам господдержки. В Новосибирской области закон об ЭКГ-рейтинге, а также список преференций для бизнеса, который займет верхние строчки рейтинга, был принят весной 2026 года. Он дает преимущества компаниям, набравшим более 91 балла из 170 возможных: ускоренное рассмотрение обращений и оказание государственных услуг, кадровую и имиджевую поддержку, возможность применения показателя деловой репутации при участии в госзакупках. Руководитель регионального подразделения Сибирь Lindaily Даниил Поносов прокомментировал новый инструмент оценки компаний, а также высказал свою точку зрения о том, насколько реально для бизнеса повысить позиции в новом рейтинге.

Новый фактор конкурентоспособности

— Даниил, по вашим оценкам, зачем российскому бизнесу сегодня ЭКГ-рейтинг? У компаний сейчас немало забот, связанных с по-прежнему высокой ключевой ставкой, падением покупательского спроса, геополитическими рисками, а сейчас повсеместно начали внедрять ЭКГ-рейтинг.

— Участие бизнеса в ЭКГ‑рейтинге актуально, потому что критерии благонадежности становятся фактором конкурентоспособности. Компании оцениваются не только по финансовым показателям, но и по вкладу в устойчивое развитие. Рост рейтинга напрямую усиливает репутацию компании и ее позиции в тендерах.

Кроме того, ЭКГ синхронизирован с другими инструментами оценки, такими как Стандарт общественного капитала бизнеса (СОКБ), что делает его частью более широкой системы отбора партнеров и подрядчиков.

— Но зачем для этого нужен особый рейтинг? Для чего создавать еще одно связующее звено между компаниями, органами власти и профильными организациями?

— Вопросы устойчивого развития затрагивают сразу несколько сфер: экономику, социальную политику и экологию. Без их координации требования и ожидания остаются разрозненными: бизнесу сложно ориентироваться в критериях, государству — объективно оценивать вклад компаний, а отраслевым организациям — продвигать лучшие практики.

Вы считаете, что стимулирование ответственных компаний со стороны государства действительно может оказать какой-то эффект?

— Стимулирование бизнеса со стороны государства работает как драйвер позитивных изменений. Речь не только о прямых мерах поддержки, но и о приоритезации таких компаний в закупках, тендерах и партнерских программах.

Когда высокий ЭКГ‑рейтинг дает реальные конкурентные преимущества ― доступ к контрактам, финансированию и льготам — это мотивирует бизнес системно инвестировать в экологические и социальные практики.

Для какого сегмента бизнеса особенно важна поддержка за работу над ЭКГ-рейтингом? Есть ли сферы, где это особенно актуально?

— На мой взгляд, это особенно актуально для малого и среднего бизнеса, а также для отраслей с высокой социальной и экологической нагрузкой.

Кроме того, благодаря господдержке и участию в рейтингах, лучшие практики становятся прототипом для отраслевых стандартов и требований к продукции и услугам.

Рейтинг зависит от финансовых возможностей

Какие риски вы видите в ЭКГ-рейтинге? Смогут ли компании «подгонять» нужные результаты?

— Вряд ли «нужные» результаты получится подгонять в больших масштабах: нынешняя практика оценки требует документально заверенных подтверждений: отчетов, актов, платежных поручений, справок, а простые декларации или общие слова не проходят.

Тем не менее риск формальной «подгонки» остается. Его исключить невозможно: компании могут организовывать разовые мероприятия и оформлять их под отчетность, создавая видимость выполнения требований. Однако и этот риск снижается усилением верификации: более детальными метриками, выборочными проверками и кросс‑сверкой с внешними источниками.

Есть ли у бизнеса сегодня ресурсы для проведения мероприятий по вхождению в рейтинг? Например, у новосибирских компаний?

— Ресурсы у бизнеса в регионе для вхождения в рейтинг распределяются неравномерно. Крупные и средние компании располагают кадровыми и финансовыми возможностями для реализации программ по экологии, социальной поддержке персонала и PR‑активностям. Они заинтересованы в проведении мероприятий, обеспечивающих попадание в рейтинг, и рассматривают эти вложения как долгосрочную инвестицию в репутацию.

Однако для малого и среднего предпринимательства (МСП), как по стране, так и в регионе, это чаще сложнее: ограниченные бюджеты и управленческие ресурсы вынуждают их фокусироваться на минимально затратных и легко документируемых мерах.

Как улучшить рейтинг с минимальным финансированием

Какие максимальные баллы можно получить без крупных финансовых затрат? На какие позиции в ЭКГ-рейтинге может реально рассчитывать малый и средний бизнес в регионе?

— Многие высокобалльные критерии (особенно в экологии и заботе о персонале) требуют существенных вложений. Однако ряд реалистичных мероприятий позволяет набрать начальные или средние баллы при условии тщательной документальной фиксации.

К таким мерам относятся: регулярные утренние корпоративные зарядки и производственная гимнастика, информационные кампании по сохранению репродуктивного здоровья и популяризации здорового образа жизни, единоразовые или регулярные поощрения за стаж работы, базовые меры поддержки семей, наличие антимонопольного комплаенса, проведение конкурентных закупок и организованных торгов.

Например, у нас в компании мы создали экоклуб, который объединил сотрудников из разных подразделений. Подобные решения не требуют крупных единовременных вложений. В Сибири, например, в прошлом году в рамках клуба сотрудники делали новогодние игрушки из вторсырья. С точки зрения социальной политики тоже есть варианты инициатив, не требующих затрат: мы, к примеру, собираем и поддерживаем спортивные команды в регионах присутствия.

Но чтобы эти меры прошли проверку и были включены в ЭКГ-рейтинг, важно правильно оформлять комплект доказательств: нормативный акт или приказ, план, расписание, необходимо фиксировать реальное исполнение и подготавливать отчет с количественными показателями. Также нужно учитывать, что повышение рейтинговых показателей — это преимущественно долгосрочная задача, и значительные устойчивые улучшения невозможны без системных инвестиций.

Даниил Поносов руководит региональным юнитом шеринг-сервиса текстиля в России. Присоединился к команде Lindaily в 2014 году в качестве торгового представителя и прошел путь до руководителя юнита.

Ранее редакция сообщала о том, что ЭКГ-рейтинг получили 164 тысячи компаний и предпринимателей Новосибирской области. В тройку лидеров ЭКГ-рейтинга в Сибири вошли предприятия из трех регионов округа. Наивысшие показатели продемонстрировали компании из Кемеровской области — 126 баллов из 170 возможных, Красноярского края — 119 баллов и Иркутской области — 116 баллов. 

Фото предоставлено пресс-службой компании Lindaily, из личного архива эксперта.

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Рубрики : Актуальный разговор Бизнес Власть

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : ЭКГ-рейтинг господдержка

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