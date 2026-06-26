Новосибирцам рассказали, когда пройдут школьные выпускные

Минпросвещения РФ рекомендовало российским школам провести выпускные вечера 26 и 27 июня, но окончательное решение по датам остаётся за образовательными учреждениями — они могут скорректировать сроки с учётом погоды, эпидемиологической ситуации и других местных условий.

Ведомство предлагает сделать торжества патриотичнее: включить в программу поднятие флага, исполнение гимна, напутствия педагогов, выступления выпускников и традиционный вальс. При этом формат мероприятий для девятиклассников, как правило, более скромный, чем для одиннадцатиклассников, но строится по схожей схеме.

Безопасность — один из главных приоритетов: школы обязаны согласовать проведение праздников с МВД, МЧС и Роспотребнадзором. Кроме того, необходимо обеспечить доступность мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В Новосибирске традиционные площадки для масштабных выпускных — площадь Ленина и Михайловская набережная. Единый школьный выпускной в городе много лет проходил на набережной. На момент публикации материала редакции не удалось получить информацию в мэрии о том, будет ли общегородской выпускной в этом году. На 28 июня в этом году приходится День города.

Напомним, в этом году новосибирские школьники стали чаще отказываться от выпускных, и дело не только в финансах.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирских выпускников предостерегли от дорогих подарков учителям.