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Банк Уралсиб предлагает страховку от мошенников и хищений денег с карт

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Банк Уралсиб предлагает программу страхования «Защита денег» для физлиц – один полис защищает ваши деньги от злоумышленников на всех ваших картах в Уралсибе

УралсибСтраховка покрывает такие риски как:

  • незаконное списание денег с карты – в результате мошенничества, кражи карты или ее данных;
  • переводы мошенникам – если вы перевели деньги или сняли наличные для передачи мошенникам;
  • хищение наличных после снятия в банкомате или получения в кассе банка – путем грабежа или разбоя.

При оформлении полиса можно самостоятельно выбрать сумму страхования – от 100 000 до 500 000 рублей, а также срок – 6 или 12 месяцев. Полис может быть автоматически продлен после окончания срока действия.

Оформить страховой полис можно в любом удобном офисе Банка Уралсиб. Подробнее о тарифах и условиях программы «Защита денег» можно узнать на сайте банка.

Страховые услуги оказывает «Совкомбанк страхование» (АО). (Лицензии Банка России: СИ №1675 и другие). С подробным перечнем включенных в страховую программу рисков и объектов страхования, с ограничениями в страховом покрытии, исключениями из страхования, порядком определения страховой суммы и размера страховой выплаты (включая лимиты ответственности), а также с иными условиями страхования вы можете ознакомиться на сайте sovcomins.ru.

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Рубрики :

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : банки Банк Уралсиб

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ПСБ запустил «Народный вклад» с выгодными условиями для новых клиентов

ПСБ представил новое предложение для впервые привлекаемых клиентов – «Народный вклад», который обещает процентную ставку до 30% годовых. Минимальная сумма для открытия данного депозита составляет 10 000 рублей, максимальная – 50 000 рублей, что позволяет получить, по заявлению банка, максимальную доходность на рынке. Наивысшая ставка в 30% годовых доступна при размещении средств сроком на один месяц. При выборе трехмесячного периода ставка составит 22% годовых, а при семимесячном сроке – 20%.

Особые условия предусмотрены для новых клиентов, которые переведут свою пенсию в ПСБ. Для них процентные ставки будут повышены: трехмесячный вклад даст 27% годовых, а семимесячный – 25%. Получение начисленных процентов осуществляется в конце срока депозита. Важно отметить, что данный вклад можно оформить только один раз.

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Банк Уралсиб получил награду Frank Award 2026 за эффективную работу контакт-центра

Аналитическая и консалтинговая компания Frank RG представила результаты четвертой волны исследования банковских контакт-центров и объявила победителей премии «Frank Award 2026 Банковские контакт-центры». Банк Уралсиб получил награду премии в номинации «Эффективное решение вопросов оператором на входящей линии». Презентация исследования и награждение лауреатов премии прошли 4 июня в Москве.

В ходе исследования аналитики изучили тренды рынка дистанционного обслуживания клиентов банков в России, оценили качество услуг и сервиса, а также проанализировали показатели эффективности работы банковских контакт-центров, в том числе с помощью нейротестирований. Основные тенденции, которые отмечают эксперты: среднемесячный объем и частота обращений в банковские контакт-центры продолжает расти, искусственный интеллект становится частью операционной модели контакт-центров, а скорость и отсутствие лишних действий при общении с поддержкой банка становятся главными драйверами клиентской удовлетворенности.

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Межбанковские переводы по QR-коду между физлицами становятся реальностью

Граждане России получат возможность осуществлять денежные переводы между собой, используя персональный QR-код, который будет генерироваться в мобильном приложении. Данная услуга, созданная Национальной системой платежных карт (НСПК) при содействии ВТБ, дает право адресату средств сформировать код, с возможностью указания точной суммы, и передать его отправителю.

Следует отметить, что межбанковские переводы с использованием QR-кода уже запустили в Газпромбанке и Т-банке.

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Сбер представил НЕО — первый в мире терминал с искусственным интеллектом

Сбер представил НЕО — первый в мире платёжный терминал со встроенным искусственным интеллектом. Устройство нового поколения объединяет ИИ, биометрию, локальные вычисления и цифровые сервисы, превращая процесс оплаты в полноценный технологический опыт для человека и бизнеса. НЕО — собственная разработка Сбера.

Впервые терминал был представлен 4 июня на ПМЭФ-2026. До конца года Сбер планирует установить первые несколько тысяч устройств. Предзаказ уже открыт на сайте банка.

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Бизнесу предложили лизинговые решения для покупки офисных площадей

Сектор коммерческой недвижимости пополнился инновационным решением для покупки офисов через механизм лизинга. Договоренности о запуске проекта были достигнуты в ходе работы ПМЭФ-2026. Общая ценность активов, подлежащих реализации в рамках данной инициативы, составляет порядка 50 миллиардов рублей.

Данный финансовый инструмент ориентирован на высококачественные объекты класса «А». Суть процесса заключается в том, что специализированная лизинговая фирма приобретает у застройщика завершенные или возводимые площади, а затем предоставляет их в финансовую аренду конечному пользователю. Это дает предпринимателям право на длительное использование недвижимости с перспективой ее последующего выкупа. Главная выгода подобной схемы состоит в возможности использования ускоренной амортизации, что способствует оптимизации денежных потоков и точному планированию финансовых показателей.

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Сбер поможет Экспомобилити с внедрением ИИ в практические бизнес-процессы

Развивать сотрудничество в области операционного лизинга договорились СберБанк и компания «Экспомобилити». Подписи под соглашением в рамках XXIX Петербургского международного экономического форума поставили председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев и генеральный директор «Экспомобилити» Константин Рогов

Согласно достигнутым договорённостям, Сбер поможет лизинговой компании с внедрением технологий на основе генеративного искусственного интеллекта в практические бизнес-процессы.

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