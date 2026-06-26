Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Финансы

Более 12 миллионов россиян присоединились к программе долгосрочных сбережений

Дата:

Суммарный объём вложенных средств достиг 938 миллиардов рублей

Программа долгосрочных сбережений демонстрирует уверенное развитие. Согласно статистике Банка России, к середине 2026 года количество участников превысило 12 миллионов человек, а суммарный объём вложенных средств достиг 938 миллиардов рублей. Только за период с марта этого года прирост пользователей программы составил свыше 1,7 миллиона человек, а привлечённые средства увеличились на 146 миллиардов рублей.

Генеральный директор НПФ ВТБ Андрей Осипов подчеркнул растущее доверие к системе долгосрочных сбережений. Средний размер взноса в фонде оценивается в 86,7 тысячи рублей, что на 20% больше, чем годом ранее. Также наблюдается увеличение числа клиентов, пользующихся государственной поддержкой в рамках программы. Во втором полугодии 2026 года около 1 миллиона участников получат софинансирование, что на 60% превышает показатель предыдущего года. Общий объём государственной поддержки для них составит 27 миллиардов рублей, увеличившись на 73,5% по сравнению с прошлым годом.

С начала 2026 года договоры были заключены более чем 300 тысячами человек. Общее число клиентов фонда, формирующих долгосрочные сбережения, превышает 1,6 миллиона, а объём средств на их счетах составляет 164 миллиарда рублей.

Эксперты также отмечают активный перевод пенсионных накоплений из системы обязательного пенсионного страхования на счета участников программы долгосрочных сбережений, что является важным фактором роста объёма средств.

Фото: magnific.com/Автор: Drazen Zigic

Актуальный разговор

Даниил Поносов: Риск формальной «подгонки» ЭКГ-рейтинга исключить невозможно

Компании могут организовывать разовые мероприятия и оформлять их под отчетность, создавая видимость выполнения требований

Все материалы

Рубрики : Финансы

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : финансы ПДС ВТБ

525
0
0
Предыдущая статья
Новосибирская компания удвоила производительность благодаря бережливым технологиям
Следующая статья
Сибирские компании не спешат в банки и на финансовый рынок за новыми займами

Сибирские компании не спешат в банки и на финансовый рынок за новыми займами

Автор: Юлия Данилова

Доля заемных средств в структуре капитала крупных и средних новосибирских предприятий в 2025 году уменьшилась до 52,7% (в 2024 году — 53,6%). В целом по округу — до 44% (44,8%). Ранее аналитическая служба компании FinExpertiza отмечала, что в 2024 году в стране был зафиксирован самый высокий коэффициент финансовой зависимости бизнеса за последние четыре года.

Наиболее финансово независимые предприятия по итогам 2025 года работают в Республике Алтай (заемные средства составляют 17,2% капитала, годом ранее — 30,5%), в Омской области (35,1%, ранее — 35,2%), а также в Иркутской области (37,7%, ранее —32,3%).

Читать полностью

Российские банки увеличили выдачи кредитов на рефинансирование

На российском рынке наблюдается активизация тенденции к рефинансированию потребительских кредитов. Согласно данным Центрального Банка России и аналитиков Frank RG, в первой половине 2026 года доля рефинансированных займов в общем объеме выдачи наличных кредитов достигла 14-17%, демонстрируя один из самых высоких темпов роста в сегменте. Увеличение объема таких операций на 35-40% год к году свидетельствует о желании заемщиков снизить свою долговую нагрузку, чему способствует постепенное удешевление кредитных продуктов. Развитие онлайн-сервисов, позволяющих оформить заем без предоставления справок и личного визита в банк, также стимулирует спрос на рефинансирование.

Аналогичная ситуация прослеживается и в ВТБ. В мае текущего года объем выданных наличных кредитов на рефинансирование увеличился на 45%, составив 2,7 млрд рублей, при этом среднемесячный прирост с начала года достиг 68%. За истекшие пять месяцев граждане получили потребительские кредиты на общую сумму 215 млрд рублей — это почти вдвое больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Старший вице‑президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин отметил, что рост интереса к рефинансированию является устойчивой тенденцией, поддерживаемой регулярной корректировкой условий кредитования; с начала года полная стоимость кредита снизилась на 6,3 процентных пункта.

Читать полностью

Госдума отклонила законопроект о повышении выплат по ОСАГО

Автор: Артем Рязанов

Госдума на пленарном заседании не приняла законопроект, который предлагал увеличить размер страхового возмещения по ОСАГО с 200 тысяч до 300 тысяч рублей при оформлении ДТП по европротоколу без участия сотрудников полиции. Данные о таких авариях не должны были фиксироваться и передаваться в автоматизированную информационную систему ОСАГО. Законопроект был опубликован на сайте Госдумы.

В июне прошлого года лимит выплат по ОСАГО в случае оформления европротокола уже был увеличен: со 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Авторы законопроекта объяснили, что этот лимит был установлен на основе средней стоимости ремонта автомобилей на момент принятия закона. Однако они также отметили, что прогнозируемое повышение цен на автомобили из-за новой методики расчета утильсбора приведет к значительному росту стоимости запчастей и ремонта.

Читать полностью

Новосибирцам предоставят каникулы по ипотеке при рождении второго ребенка

Автор: Юлия Данилова

Госдума приняла закон, позволяющий новосибирцам, имеющим ипотеку, претендовать на каникулы при рождении\усыновлении второго и последующих детей. Максимальная продолжительность каникул при этом составит до полутора лет.

— В этом время не начисляется неустойка (штрафы, пени), кредитор не вправе взыскать предмет залога или обратиться к поручителю. При этом с 7-го по 18-й месяц размер переплаты по кредитному договору может увеличиться, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Банка России.

Читать полностью

Банки расширяют спектр нефинансовых сервисов

Российские банки, столкнувшись с усиливающейся борьбой за привлечение клиентов, наращивают свое присутствие в сегменте нефинансовых услуг. Исследование Frank RG показало, что в период с 2025 по 2026 год доля граждан, активно использующих дополнительные сервисы через банковские приложения, увеличилась на 25-30%. Особенно заметный рост продемонстрировали медицинские и страховые направления, чья популярность подскочила почти на 40%. Так, ВТБ сообщает, что эти услуги помогают частично покрыть расходы на медикаменты и предоставляют доступ к различным медицинским процедурам, включая консультации специалистов и лабораторные исследования, на основе фотографий чеков и назначений врачей.

Актуальность такого шага подтверждается общими тенденциями в расходах на лекарства: за первые пять месяцев 2026 года клиенты банка потратили на медикаменты свыше 74 миллиардов рублей, что на 21% больше по сравнению с предыдущим годом. Количество покупок в аптеках за тот же период приблизилось к 80 миллионам, увеличившись на 9%, а средний чек вырос на 11%, достигнув 931 рубля.

Читать полностью

Группа S7 вложит еще более двух миллиардов в «Бердский электромеханический завод»

Автор: Юлия Данилова

В 2026 году группа S7 намерена вложить в развитие «Бердского электромеханического завода» (БЭМЗ) 2,23 млрд рублей. В рамках программы инвестиций планируется освоить на предприятии ремонт стоек шасси иностранных воздушных судов. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на годовой отчет группы.

Стоит отметить, что с 2023 по 2025 годы на реализацию инвестпрограммы на площадке БЭМЗ компания направила уже 3,6 млрд рублей. Средства были направлены на организацию производства авиационного крепежа и развития компетенций в области ремонта авиационной техники.

Читать полностью
Актуальный разговор

Даниил Поносов: Риск формальной «подгонки» ЭКГ-рейтинга исключить невозможно

Компании могут организовывать разовые мероприятия и оформлять их под отчетность, создавая видимость выполнения требований

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Общество

Новосибирцам рассказали, когда пройдут школьные выпускные

Бизнес Финансы

Сибирские компании не спешат в банки и на финансовый рынок за новыми займами

Финансы

Более 12 миллионов россиян присоединились к программе долгосрочных сбережений

Промышленность

Новосибирская компания удвоила производительность благодаря бережливым технологиям

Власть Экономика

Новосибирской области списали более 2 млрд рублей по бюджетным кредитам

Бизнес

В Сибири планируют собрать более трех тонн лекарственных трав

Общество

Власти рассказали, как в Новосибирске отметят 133‑летие города

Бизнес

Новосибирские фермеры предлагают заключать годовые контракты с сетями

Бизнес Власть Общество

Нарушителям придут штрафы на Госуслуги: с помощью дронов в Новосибирске будут выявлять нецелевое использование земель

Бизнес Власть Общество

«Теряем управляемость»: в Новосибирске потребовали провести инвентаризацию муниципальной собственности

Город Культура Общество

«Идеальное время для диалога с искусством»: где в Новосибирске скрыться от жары и культурно обогатиться

Бизнес Право&Порядок

Директора хозяйства «Карасевское» отправили из СИЗО под домашний арест

Бизнес Общество

Новосибирская область вошла в десятку самых креативных регионов России

Авто Власть Общество

В Новосибирске сгорели уже 115 автомобилей

Право&Порядок

Налоговики в Новосибирске годами продавали данные, являющиеся налоговой тайной

Общество

В App Store у новосибирцев исчезли приложения VK и Одноклассники

Бизнес Власть

Тариф на размещение сетей электросвязи снизили в Новосибирской области

Финансы

Российские банки увеличили выдачи кредитов на рефинансирование

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Власть Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Россияне ежегодно оставляют государству сотни тысяч рублей налоговых вычетов

Бизнес Прямым текстом

Наталья Дрыгант: Самой действенной мерой поддержки подрядчиков стало бы снижение налогов

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности