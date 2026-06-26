Более 12 миллионов россиян присоединились к программе долгосрочных сбережений

Программа долгосрочных сбережений демонстрирует уверенное развитие. Согласно статистике Банка России, к середине 2026 года количество участников превысило 12 миллионов человек, а суммарный объём вложенных средств достиг 938 миллиардов рублей. Только за период с марта этого года прирост пользователей программы составил свыше 1,7 миллиона человек, а привлечённые средства увеличились на 146 миллиардов рублей.

Генеральный директор НПФ ВТБ Андрей Осипов подчеркнул растущее доверие к системе долгосрочных сбережений. Средний размер взноса в фонде оценивается в 86,7 тысячи рублей, что на 20% больше, чем годом ранее. Также наблюдается увеличение числа клиентов, пользующихся государственной поддержкой в рамках программы. Во втором полугодии 2026 года около 1 миллиона участников получат софинансирование, что на 60% превышает показатель предыдущего года. Общий объём государственной поддержки для них составит 27 миллиардов рублей, увеличившись на 73,5% по сравнению с прошлым годом.

С начала 2026 года договоры были заключены более чем 300 тысячами человек. Общее число клиентов фонда, формирующих долгосрочные сбережения, превышает 1,6 миллиона, а объём средств на их счетах составляет 164 миллиарда рублей.

Эксперты также отмечают активный перевод пенсионных накоплений из системы обязательного пенсионного страхования на счета участников программы долгосрочных сбережений, что является важным фактором роста объёма средств.