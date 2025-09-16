Русфонд собирает средства на дорогостоящее лечение девочки с диагнозом ДЦП

Тройняшки Русаковы родились раньше срока, в тяжелом состоянии, их долго выхаживали в больнице. Интеллект у всех трех девочек не пострадал, но Варя и Рита отставали в двигательном развитии, им обеим поставили диагноз «детский церебральный паралич».

— Мы делаем все возможное для восстановления дочерей: возим в медцентры на реабилитацию, в бассейн, занимаемся дома лечебной гимнастикой. С помощью Русфонда Варя прошла два курса лечения в томском реабилитационном центре «Шаг вперед», большое всем спасибо! Благодаря терапии дочка начала сидеть, стоять и шагать с поддержкой, говорить предложениями. Варя на домашнем обучении, ей нравится учиться, она очень общительная. У дочки сохраняется сильная мышечная спастика рук и ног, но есть шаговый рефлекс, — рассказывает мама девочек Наталья Русакова.

Врачи считают, что Варя сможет ходить в ходунках. Ее уже ждут на продолжение лечения в томском медцентре.

— У девочки детский церебральный паралич, она нуждается в реабилитационном лечении. Цели курса – улучшение координации и равновесия, контроля туловища, развитие навыков самостоятельного передвижения с поддержкой в ходунках. Нужно научить Варю пересаживаться с кровати в коляску, улучшение мелкой моторики и речи, — говорит Вусала Гурбанова, невролог детского реабилитационного центра «Шаг вперед» (Томск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 226 985 рублей. Семья Вари не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Нашей семье оплату не осилить. Работает только муж, я ухаживаю за дочками. Пожалуйста, помогите нам! — просит Наталья.

