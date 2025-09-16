Федеральная компания открывает в Новосибирске дарккитчены

Яндекс Лавка выходит в регионы России с инфраструктурой, ориентированной на приготовление горячих блюд по заказам. Первый региональный дарккитчен компания открыла в Новосибирске. Это небольшая кухня, которая размещается в дарксторе сервиса в Октябрьском районе города. На ней повара будут готовить напитки и блюда.

Как пояснили в пресс-службе Яндекс Лавка в ответ на запрос Infopro54, до конца года сервис планирует запустить в Новосибирске 7 дарккитченов.

— При запуске в Новосибирске доставки горячих блюд мы не адаптировали и пока что тестируем наш базовый, но широкий ассортимент: пиццу, бургеры, хот-доги, закуски, комплексные блюда и завтраки, а также напитки, — отметили в компании.

Судя по сайту сервиса, в Москве и Санкт-Петербурге у Лавки работает 310 кухонь. За год сеть выросла более чем в два раза. В ассортименте около 100 различных напитков и 120 горячих блюд.

— Готовая еда — одна из самых быстрорастущих категорий на рынке. Она уже занимает около 25% в структуре продаж Яндекс Лавки. Более того, спрос на готовую еду активно растет в регионах, например, в Новосибирске с начала года он увеличился на 47%, — заявили в компании.

Напомним, в Новосибирске у работодателей в последнее время резко вырос спрос на специалистов, которые могут работать в сфере общепита. Прежде всего речь идет о технологах продуктов общественного питания массового изготовления. Только за последний год пять крупных игроков в Новосибирске запустили огромные цеха-кухни с массовым производством продуктов питания.

По данным 2ГИС, сегодня в Новосибирске 256 точек предлагают готовую еду. По доставке еды в регионе 1652 предложения. При этом, как отмечают эксперты рынка, у других сервисов быстрой доставки на данный момент нет дарккитченов в Новосибирске, в отличии от Москвы и Санкт-Петербурга. Формат «дарк китчен» в городе представлен одной площадкой, расположенной в промышленной зоне Октябрьского района. Компания специализируется на производстве фастфудной продукции.

У Яндекс Лавки в Новосибирске 20 филиалов доставки готовой еды.

Ранее редакция сообщала о том, что на рынке готовой еды идет борьба между ритейлом и общепитом.