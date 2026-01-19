Сбер в 2025 году помог сибирякам уберечь от мошенников около 1,5 млрд рублей

Эффективные системы противодействия мошенничеству в банках в условиях стремительного роста цифровой преступности становятся одним из ключевых конкурентных преимуществ.

В основе антифрод-системы банка — постоянно совершенствующаяся ИИ-модель для проверки транзакций. Сегодня она способна в режиме онлайн анализировать десятки миллионов расчётов и обрабатывать более сотни параметров в секунду, включая данные подключённых компаний-партнёров рынка.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Финансовая безопасность клиентов – это один из основных приоритетов в нашей работе. Для повышения эффективности противодействия мошенникам мы регулярно усовершенствуем технологии антифрод-защиты, обучаем сотрудников и обновляем «Кибрарий» — онлайн-библиотеку знаний по кибербезопасности».

В конце 2025 года Сбер также превратил раздел «Безопасность» (иконка «Щит») в приложении СберБанк Онлайн в увлекательный квест. Теперь здесь отображается текущий уровень киберзащиты пользователя: базовый, средний или продвинутый. При этом точка отправления — это антифрод-защита банка, которая по умолчанию защищает всех клиентов. На дальнейшее повышение уровня влияет выполнение практических заданий — подключение бесплатных сервисов безопасности, например «Определителя номера» или «Антивируса».

В разделе в том числе доступны инструменты для экстренного реагирования ― функции «Сообщить о мошеннике», «Закрыть доступ к картам и счетам», «Сменить пароль от ″Госуслуг″». Также здесь размещены обучающие материалы и практические советы для повышения киберграмотности.

Подобный формат с активным вовлечением — «Уровни безопасности» — позволяет наглядно продемонстрировать, какие бесплатные сервисы помогут усилить персональную киберзащиту. Вовлечение пользователей в процесс защиты также помогает им осознанно управлять своей безопасностью и повышать киберграмотность.

Обновлённый раздел «Безопасность» бесплатно доступен всем пользователям Android, начиная с версии 16.16 СберБанк Онлайн. В него можно попасть с главного экрана приложения по значку «Щит» или через меню (три точки): раздел «Все настройки» → «Безопасность».

