Производство кормов для аквакультуры под Новосибирском запустят весной

Резидент ТОР Линево, ООО «Сиббиоресурс», намерен запустить первую очередь завода по производству кормов для аквакультуры к маю 2026 года.

— Мы изменили концепцию — будем производить несколько линий продукции, а не одну, как планировалось ранее, — сообщила директор ООО «СИББИОРЕСУРС» Елена Леонова.

По ее словам, на это решение повлияли потребности рынка. Кроме того, у компании уже есть заказы от партнеров из других стран, уточнили в пресс-службе Корпорации развития Новосибирской области.

— Мы планируем проходить необходимые процедуры аттестации и выходить на международную торговлю — в Индонезию и Эквадор, — заявила Леонова.

Кроме того, компания подписала договор с Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (ФГБНУ «ВНИРО»). Совместно специалисты будут подбирать и тестировать рецептуры кормов для креветки.

Напомним, ООО «Сиббиоресурс» представил проект завода на инвестсовете Новосибирской области в октябре 2024 года. Он планировал создать высокотехнологичный, максимально автоматизированный комплекс, где будут создавать стартовые корма для форели, лосося, крабов, лобстеров, морских ежей.

В год инвестор планировал выпускать около 2 тысяч тонн продукции. Из них 50% стартовые корма для форели, 35% — для лосося, 10% — для осетровых и 5% — для сиговых. Запуск завода изначально был намечен на август 2025 год, на проектную мощность компания планировала выйти к 2028 году.

В 2025 году компания получили технические условия и приступила к строительству. Сейчас на площадке заканчивается строительство корпуса, первая линия оборудования закуплена и ждет отмашки на доставку из Китая, уточнили в Корпорации развития.

ООО «Сиббиоресурс» более 5 лет ведет деятельность в отрасли производства, переработки кормов для аквакультуры под торговой маркой «Academfeed». У компании есть две собственные производственные площадки: в поселках Агролес и Мочище. Кроме того, она размещает заказы на стороннем производстве. В поселке Агролес у компании также есть собственная лаборатория, где проходит тестирование как входящего сырья, так и выпускаемой продукции. Инвестор изготавливает корма для ценных пород рыб по собственным оригинальным рецептурам в соавторстве с технологами из стран Юго-Восточной Азии и ЕС.

По данным сервиса Контур.Фокус, уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей. Выручка в 2024 году составила 334,1 млн руб. (+68%), чистая прибыль — 2,2 млн (+448%). Директор — Елена Леонова, совладельцы —Михаил Леонов, Евгений Сазонов, Сергей Ситников и Валерия Щербакова — всем принадлежит по 25% компании.

