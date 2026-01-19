Две купели в Новосибирской области не открыли из-за аномальных холодов

Местные власти в районах области подготовили 26 официальных мест для купаний — там дежурят спасатели, полицейские, медики, волонтеры и представители администрации. Однако в селе Мереть и Чингисском сельсовете купели не открыли из‑за аномальных морозов (из числа заявленных ранее), сообщили в МЧС по Новосибирской области.

На 12.00 19 января обряд совершили 2 646 человек. Для охраны порядка задействованы около 400 человек и 150 единиц техники, организованы палатки с обогревом и горячий чай, к купелям проложены дорожки из сена, предотвращающие скольжение.

В Новосибирске освящены и открыты четыре купели. На 14.00, по данным МАСС, в них окунулись 1851 человек. Наиболее активно люди идут к купели в микрорайоне Затон (721 человек). На втором месте пляж Бумеранг (650 человек).

При этом в Новосибирске закрыта несанкционированная купель на карьере Юго‑Западный. Ее засыпали и организовали дежурство.

— Управление МЧС обратилось к главам муниципальных образований продолжить реализацию рекомендованных мероприятий по обеспечению безопасности при проведении обрядов купания, а также организовать патрулирование водных объектов для закрытия несанкционированных купелей, — сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам региона Сергей Кудинов.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в период 19-20 января в регионе сохранится аномально холодная погода с минимальными температурами воздуха -35 °С и ниже, местами сильные морозы с минимальными температурами воздуха -40 °С и ниже. По востоку области — до -42 °С.

