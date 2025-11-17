СГК увеличила объем вложений в теплоснабжение городов Сибири

Как сообщил журналистам 14 ноября Антон Баев, директор по тепловым сетям СГК, объемы инвестиций останутся на сопоставимом уровне и в 2026 году. Основная часть работ была сосредоточена в пяти крупных городах: Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Кемерово и Абакане.

Начиная с 2021 года, наблюдается последовательное увеличение объемов перекладки сетей, составившее 16%, с особым акцентом на магистральные тепловые сети. По словам Антона Баева, к концу 2025 года процент перекладки достигнет почти 2% от общего объема, и компания ведет переговоры с городскими властями об увеличении этого показателя до 2,5%. На 2026 год запланирована замена более 218 км тепловых сетей СГК в рамках программы ремонтных работ в Сибири.

О масштабных проектах в пяти крупнейших городах Сибири подробно рассказали руководители теплосетевых предприятий: генеральный директор Новосибирской теплосетевой компании Александр Косов; директор филиала «Красноярская теплосеть» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» Сергей Иванов, директор теплосетевого подразделения СГК в Алтайском крае Александр Гросс, директор Кемеровской теплосетевой компании Сергей Мифтахов, директор теплосетевого подразделения СГК в Хакасии Андрей Петренко.

Антон Баев отметил реализацию ряда стратегически важных проектов в городах. В Новосибирске завершена двухлетняя инвестиционная программа, направленная на повышение надежности теплоснабжения левобережья, включающая строительство узла подпитки для разделения зон ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. В Кемерове завершен аналогичный двухгодичный проект по замене участка магистрали от Кемеровской ГРЭС на проспекте Кузнецком. В Абакане близится к завершению реконструкция головного участка магистральной тепловой сети от Абаканской ТЭЦ. В Красноярске произведено закрытие двух котельных с переключением потребителей на централизованное теплоснабжение. В Барнауле осуществлен перевод двух угольных котельных на газовое топливо.

Оценивая начало отопительного сезона, Антон Баев подчеркнул, что благодаря подготовительным работам и профессионализму сотрудников, возникающие инциденты оперативно устраняются. В целом, по группе компаний зафиксировано снижение повреждаемости сетей на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Компания активно внедряет внутритрубную диагностику и планирует создать подразделение по роботизации энергетики.