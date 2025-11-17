Этносемья легализовала в Новосибирске более 80 мигрантов из Средней Азии

Силовики накрыли преступную группу, организовавшую канал незаконной миграции в Новосибирске. Легализацией дорогих гостей из Средней Азии занималась дружбанородная семья.

— Установлено, что семейная пара – гражданка России и гражданин одной из центральноазиатских республик – изготовляли для выходцев из ближнего зарубежья фиктивные бланки уведомлений о прибытии, поддельные договоры на осуществление трудовой деятельности с физическими и юридическими лицами, — рассказала официальный представитель УФСБ России по Новосибирской области Ирина Зеброва.

По предварительным данным, таким образом супруги легализовали не менее 80 иностранцев.

В отношении супругов возбуждено уголовное дело — за оказанную иноземцам «помощь» им грозит до 10 лет лишения свободы.

Стоит отметить, что незаконным бизнесом по легализации гостей из ближнего зарубежья в Новосибирской области чаще промышляют их земляки, получившие российское гражданство. Злоумышленники работают группами разной численности, создаются даже семейные подряды для «помощи» соотечественникам. Одной из таких «ячеек общества» за немалое вознаграждение удалось оформить фиктивные трудовые договоры и липовые документы более 300 приезжим из Средней Азии. Бизнесом удалённо руководила 36-летняя женщина. Сейчас ушлая дама в федеральном розыске, а её подельник, по совместительству супруг, находится под домашним арестом.

Ранее силовики задержали главарей этнической преступной группы, незаконно легализовавших мигрантов в Новосибирске и Петропавловске-Камчатском. Их подопечные, получившие «путёвку в жизнь», также стали фигурантами уголовного дела.