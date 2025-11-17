Новосибирцев предупредили о мошенничестве с билетами на транспорт

Полиция Новосибирска просит граждан быть бдительными при покупке билетов онлайн. Злоумышленники активно ищут людей, готовых раскрыть данные своих банковских карт: номер, срок действия, PIN-код и CVC-код.

Мошенники создают поддельные сайты, которые выглядят как официальные ресурсы перевозчиков и банков, предупреждает УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Чтобы не попасть в руки мошенников, жителям Новосибирска советуют пользоваться проверенными платформами транспортных компаний и агентств по продаже билетов. Будьте внимательны к незнакомым сайтам, особенно если там слишком заманчивые скидки.

— С осторожностью относитесь к деятельности неизвестных вам сайтов, особенно тех, которые привлекают внимание специальными предложениями и низкими ценами. Позвоните в представительство транспортной компании, чтобы убедиться в том, что ваш рейс существует и билеты на него ещё есть, — подчёркивают в полиции.

Ранее редакция сообщала о том, что Банк России внесёт крупные переводы себе по СБП в признаки мошеннических операций.