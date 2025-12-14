Резкую смену погоды обещают синоптики в Новосибирске

На следующей неделе жителей Новосибирской области ожидает период резких изменений погодных изменений, характеризующийся значительными перепадами температур и разнообразными атмосферными явлениями.

Согласно данным Западно-Сибирского УГМС, в понедельник, 15 декабря, ночные показатели температуры составят от -5 до -10 градусов, а в отдельных районах столбик термометра опустится до отметки в -15 градусов. Дневная температура ожидается в интервале от -0 до -5 градусов, с локальным понижением до -10. Погодные условия осложнятся осадками в виде снега и мокрого снега, которые в некоторых местах перейдут в умеренные метели. Скорость ветра достигнет порывов до 22 метров в секунду, что создаст дополнительный дискомфорт и ощущение более низкой температуры.

Во вторник, 16 декабря, тенденция к похолоданию продолжится. Ночью температура воздуха понизится до значений в -10…-14 градусов градусов, а в отдельных территориях возможно понижение температур до –19 градусов. Днем мороз усилится, и термометры покажут от -8 до -13 градусов. Осадки будут менее интенсивными, но в ряде районов прогнозируется небольшой снег.

Среду, 17 декабря, столбик термометра в ночные часы опустится до -17 градусов, а на отдельных территориях — до -24 градусов. Дневные показатели ожидаются в аналогичном диапазоне, от -12 до -17 градусов.

Прогнозы других метеорологических сервисов подтверждают общую тенденцию к неустойчивой и холодной погоде. Сервис «Яндекс.Погода» указывает на колебания температур в течение всей недели. Дневные значения будут варьироваться +1 до -18 градусов, а ночные — от -4 до -19. Осадки в виде снега разной интенсивности ожидаются практически ежедневно. Согласно этому прогнозу, самым теплым днем недели станет понедельник, а самым холодным — предстоящая суббота. При этом в ночь на воскресенье возможно существенное усиление морозов, когда температура может достичь отметки в -29 градусов.

Ранее редакция сообщала, что нейросеть поможет убирать сугробы и наледь во дворах Новосибирска.