Истории женщин-героинь ВОВ ожили в школьных проектах Новосибирской области

В Новосибирске 13 декабря подвели итоги конкурса школьных работ «Сильные духом, независимые героини».

Проект состоял из двух этапов: образовательного и конкурсного. В ходе образовательного этапа школьники из Тогучинского и Болотнинского районов, при участии квалифицированных специалистов, изучали истории о вкладе женщин в победу в Великой Отечественной войне, осваивали принципы исторических изысканий, методы проведения интервью и мобильной видеосъемки, а также знакомились с приемами эффективной публичной речи.

Затем участники приступили к разработке собственных проектов, посвященных судьбам своих землячек, живших во времена Великой Отечественной войны. На полуфинальных этапах в Тогучине и Болотном конкурсанты представили 23 интересные работы. На основании оценок экспертного совета и онлайн-голосования были определены победители конкурса, которых наградили на заключительном мероприятии проекта в историческом парке «Россия – Моя история». После церемонии награждения для участников организовали экскурсию по мультимедийной экспозиции музея.

Призеры проекта

В номинации «Групповые работы»:

1 место — Ковалев Матвей, Рехлинг Елисей, Щербаков Арсений

2 место — Асанова Таисия, Лопатин Илья

3 место — Андреева Мария, Потапова Дарья, Ерохина Полина

4 место — Гражданина Анна, Корнеева Светлана

В номинации «Индивидуальные работы»:

1 место — Байкова Елизавета,

2 место — Плотников Захар,

3 место — Ивашикина Софья.

Приз зрительских симпатий завоевали Выжитович Елизавета, Козикова Виктория, Голдырев Матвей.

Сертификат на обучение от УКЦ Алгоритм-С получили Зотова Людмила и Комиссарова Варвара.

Поздравляем победителей и выражаем искреннюю признательность всем, кто принял участие в данном проекте: конкурсантам, их наставникам, образовательным учреждениям и организациям, оказавшим поддержку. Благодаря вам, мы совершили захватывающее погружение в прошлое нашей страны!

Осуществление проекта стало возможным благодаря совместным усилиям УКЦ «Алгоритм-С», Министерства региональной политики Новосибирской области, движения «Навигаторы детства | Новосибирская область» и Женской Ассамблеи Новосибирской области.