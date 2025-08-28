«Технопром-2025»: Новосибирск делает ставку на цифровизацию городского хозяйства

В Новосибирске стартовал форум «Городские технологии», ставший частью XII Международного форума «Технопром-2025». Организатором выступил департамент, отвечающий за инвестиции, потребительский рынок, инновации и предпринимательство городской администрации. Мэр Максим Кудрявцев лично ознакомился с разработками, представленными местными учеными и предпринимателями.

Глава города подчеркнул стремление к созданию распределенной системы с оцифрованными бизнес-процессами городского хозяйства, где уже активно применяются технологические решения. Он напомнил об интеграции светофоров в интеллектуальную транспортную систему агломерации, использовании автоматизированных комплексов «ПаркНет» для борьбы с нарушителями парковки и сервисах дистанционного контроля уборки дорог. В планах дальнейшее расширение IT-инфраструктуры с целью полной автоматизации процессов управления городом.

Кроме того, мэрия Новосибирска представила на форуме масштабный стенд «Новосибирск меняется», демонстрирующий миниатюрную модель современного города с элементами благоустройства. Новосибирские компании продемонстрировали свои разработки в области малогабаритной техники, светодиодной продукции, оборудования для развития детей, а также реабилитационные тренажеры. Среди инноваций были представлены вакуумные захваты для сэндвич-панелей, проект динамического дорожного знака и другие проекты на основе искусственного интеллекта. Кудрявцев отметил, что данные разработки способны расширить IT-инфраструктуру города.

Главной темой форума «Технопром-2025» является «Наука, кадры, индустрия: ключевые факторы технологического лидерства». Программа включает 17 треков, разделенных на отраслевые и тематические направления. В рамках форума «Городские технологии» мэрия проводит четыре секции, где обсуждаются вопросы цифровой трансформации муниципального управления и оцениваются стартапы и решения для городской среды.