Сибирские производители экспортировали мороженое на 1,5 млрд рублей

За январь-сентябрь 2025 года предприниматели Сибирского федерального округа вывезли на экспорт 3,5 тыс. тонн мороженого и пищевого льда на сумму около 1,5 млрд рублей. Стоимостной объем поставок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не изменился, сообщили в Сибирском таможенном управлении в ответ на запрос Infopro54.

— Всего за 9 месяцев 2025 года поставки сибирского мороженого осуществлялись в 12 стран ближнего и дальнего зарубежья. Самым крупным покупателем стал Казахстан, его доля в стоимостном объеме составила 69%, что на 3,8% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года, — говорится в комментарии, полученном редакцией.

Также в топ-5 основных стран-партнеров сибирских производителей мороженого вошли Монголия, Беларусь, Китай и Абхазия.

Напомним, в 2024 году в Новосибирской области было произведено 30,8 тысяч тонн мороженого. Об этом в ответ на запрос Infopro54 ранее сообщали в Минсельхозе Новосибирской области. По сравнению с 2023 годом, производство этого продукта увеличилось на 16,7%. ​​​​​​​

В Новосибирской области работает несколько крупных производителей мороженого:

ООО «Новосибирский хладокомбинат»;

ООО Фабрика мороженого «Гроспирон»;

ООО «Гулливер»;

ООО «Купинское мороженое».

Количество участников этого рынка в регионе остаётся неизменным.

Согласно данным Федеральной таможенной службы, ежегодно за пределы Новосибирской области экспортируется около 2 тысяч тонн мороженого. Основными направлениями экспорта являются Казахстан, Белоруссия, Абхазия, Азербайджан, Монголия и Узбекистан.

В январе–мае 2025 года предприниматели Новосибирской области экспортировали 798 тонн мороженого и фруктового льда, сообщало Сибирское таможенное управление. Общая сумма поставок превысила 275 млн рублей. Это на 13% больше по весу и на 25% по стоимости, чем за такой же период 2024 года.

В середине октября федеральные СМИ, со ссылкой на данные Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР, сообщили, что экспорт мороженого из России в Китай в сентябре остановился. В августе года импорт опустился до минимального в 2025 году уровня в $72,4 тыс. В этом году наибольший объем экспорта российского мороженого на китайский рынок пришелся на март — его было поставлено на $950,9 тыс, пояснял «Коммерсант».

Ранее редакция сообщала о том, что сливочное мороженое в Новосибирской области подорожало до 850 рублей за кг.