Трехлетнему Мише Бабкину с диагнозом ДЦП требуется дорогостоящее лечение

Миша Бабкин родился недоношенным. Когда ему исполнилось пять месяцев, родители стали замечать задержку физического развития. Мальчик не переворачивался со спины на живот, не поднимал ноги, сам не сидел, ползал в основном за счет рук. В семь месяцев проявилось косоглазие из-за слабости глазных мышц.

— После обследования нам сообщили, что у сына ДЦП. Мы активно взялись за восстановительное лечение: ездили в медцентры за счет государства, сами оплачивали массаж, занятия в бассейне и ЛФК. Благодаря терапии Миша уже многое умеет: ползает на четвереньках, немного ходит, держась за одну руку, встает с двух ног у опоры, самостоятельно ходит в переднеопорных и заднеопорных ходунках. В заднеопорных даже бегает! Речь у него хорошая, только не выговаривает некоторые звуки. Миша очень активный и любознательный, ходит в детский сад с ассистентом, любит кататься на трехколесном велосипеде. Недавно сын поборол страх и сделал несколько неуверенных шагов самостоятельно! — рассказывает мама Дарья Бабкина.

Врачи рекомендуют продолжать лечение.

— У мальчика детский церебральный паралич, двигательные нарушения. У Миши высокий реабилитационный потенциал, он нуждается в проведении восстановительного лечения. Мы будем тренировать мышечную силу рук и ног ребенка, статическое равновесие стоя, учить Мишу стоять на коленях, вставать с одной ноги, сидеть и стоять без поддержки, — говорит Оксана Тасенкова, невролог-реабилитолог Центра семейной медицины (Новосибирск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 226 034 рубля. Семья Миши не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— В семье работает только муж. Очень надеемся на вашу помощь! — просит Дарья.

Помочь Мише можно по ссылке.