Суд рассмотрит дело о мошенничестве при строительстве котельной «Восточная» в Бердске

Прокуратура Новосибирской области завершила расследование уголовного дела о многомиллионном мошенничестве при строительстве котельной «Восточная» в Бердске. Главный фигурант — 47-летний москвич — обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие считает, что обвиняемый, сговорившись с неизвестным лицом, предоставил заказчику фальшивые документы о стоимости оборудования. Из-за этого бюджет потерял более 60 миллионов рублей.

Строительство котельной «Восточная» финансировалось из Фонда национального благосостояния. Бердск получил 1,5 миллиарда рублей для реализации проекта. Подрядчиком в мае 2023 года стало ООО «КапСтрой-Групп». «Восточную» должны были сдать в эксплуатацию в октябре 2024 года. Однако контракт был расторгнут в одностороннем порядке весной 2024 года. Подрядчик оштрафован.

Нарушения оказались масштабными. Подрядчик не только сорвал сроки (отставание составило полгода), но и закупил более дешевое оборудование. Вместо теплообменников фирмы «Ридан» стоимостью 60 миллионов рублей он приобрел аналоги вдвое дешевле. Без договоров были закуплены насосы Wilo на 35 миллионов рублей.

Муниципальному предприятию был нанесен ущерб в размере не менее 108 миллионов рублей. ФАС внесла подрядчика в список недобросовестных компаний.

Сейчас идут суды по возврату аванса и раскрытию банковских гарантий. Хотя строительство сорвалось, власти Бердска не отказываются от проекта. Ищут нового подрядчика и проектировщика для доработки проекта. Планируют также разработать план консервации объекта.

Уголовное дело передали в Бердский городской суд.

По данным сервиса Контур Фокус, ООО «Капстрой Групп» (ООО «КС-Групп») создано в 2019 году, уставный капитал — 30 тысяч рублей. На момент заключения контракта владельцем был — Асмик Хачатрян, директором — Евгений Коротков. На данный момент собственник Роман Айрапетян. Выручка компании в 2023 году составила 158,8 млн рублей (182,4 млн), чистая прибыль — 8 млн (10,2 млн). Компания подписала 10 контрактов в качестве поставщика на 2,28 млрд рублей. Наибольшее количество контрактов было заключено c ФКР МОСКВЫ. С 2024 года включена в реестр недобросовестных поставщиков.

Ранее редакция сообщала о том, что прокурор заявил в суде о риске срыва отопительного сезона в Бердске.