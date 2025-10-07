«Хватит быть добрыми»: к работе с управляющими компаниями в Новосибирске подключают прокуратуру

На сегодняшний день тепло не поступило в 12 многоквартирных домов Новосибирска.

— Это менее процента из 8000 домов города, но там тоже живут люди, поэтому работу по развертыванию системы отопления удовлетворительной признать не могу, — констатировал на аппаратном совещании мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Зайков сообщил, что запуск систем отопления в оставшихся домах запланирован сегодня-завтра.

— Ни один объект не остается бесконтрольным. Работаем круглосуточно, — добавил чиновник.

Мэр также отметил, что проанализированы жалобы и обращения граждан, которые поступают в связи с началом отопительного сезона.

— Ленинский район серьезно фонит. Принимайте меры, подключайте прокуратуру. Включайте по нерадивым УК и некачественному ремонту сетей меры прокурорского реагирования. Почему люди должны страдать? При запуске системы подрядчик разрыл котлован, нарушил технологию, и мы вынуждены были вводить режим ЧС!? Хватит быть добрыми, — предупредил глава города.

Он также потребовал после запуска системы проанализировать каждый случай, сделать оргвыводы и наказать причастных.

Напомним, что 3 октября мэрия Новосибирска дала управляющим компаниям города сутки на завершение подключения домов к отоплению. Они истекли 4 октября.

Генеральный директор АО «СГК – Новосибирск» Дмитрий Перязев в сентябре называл управляющие компании-аутсайдеры в части подготовки к отопительному сезону. Это ООО «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района» и ООО «УК Регион». По его словам, эти организации эксплуатируют старый жилой фонд.

Ранее редакция сообщала о том, что жители дома Планировочная 29\1 в Ленинском районе замерзают в своих квартирах, хотя формально дом к отоплению подключен.