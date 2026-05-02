Новосибирский рынок сладостей переформатируется под малые формы

Большие торты уходят в прошлое. Жители Новосибирска всё чаще выбирают порционные сладости, которые не нужно хранить в холодильнике и можно есть на ходу. С начала года спрос на десерты в стаканчиках вырос в Новосибирске в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Средний чек при этом снизился на 17% — до 1 621 рубля. Об этом редакции Infopro54 рассказали аналитики маркетплейса Flowwow.

— За последние пять лет большие торты трансформировались в бенто, сейчас мы наблюдаем следующий этап — тортики в стаканчиках. При этом тренд на порционность затрагивает и другие десерты: например, в Новосибирске спрос на трайфлы с начала года вырос на 52%, а на пирожные — на 148%. Средний чек на первые составил 1 398 рублей, на вторые — 1 438 рублей, — рассказала директор направления B2B-маркетинга Flowwow Полина Воронина.

Порционность — не единственное изменение на новосибирском рынке десертов. В целом спрос на сладости в городе вырос на 103% с начала года.

Параллельно развиваются и другие форматы. Одно из заметных направлений — ньюстальгия. Это возвращение к вкусам из детства, но в современных форматах. Новосибирцы активно скупают «Красный бархат» и «Медовик» в виде бенто-тортов и пирожных. Средняя цена классического торта весом 1 кг достигла 2 112 рублей, а его уменьшенной версии — 1 727 рублей.

Третий тренд — гиперреализм. В Новосибирске пользуются спросом десерты, которые имитируют несладкие продукты или даже несъедобные предметы. Местные жители покупают шоколад в форме пельменей, колбасы, картошки, инструментов и косметических наборов. Средняя стоимость упаковки составила 2 111 рублей, что на 4% выше прошлогоднего показателя.

