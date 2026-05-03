Общество

В начале мая в Новосибирской области ожидаются дожди и грозы

Автор: Артем Рязанов

До 8 мая в некоторых местах сохранится высокая пожароопасность

В начале мая в Новосибирской области ожидается переменчивая погода: после тёплых дней могут нагрянуть грозы и сильные порывы ветра.

Как сообщают синоптики Западно-Сибирского УГМС, в воскресенье, 3 мая, в дневное время температура поднимется до +14…+19 градусов. В отдельных районах возможны кратковременные осадки и грозы. Ветер подует с запада, его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

В ночь на понедельник, 4 мая, температура опустится до +1…+6 градусов. Днём воздух прогреется до +15…+20 градусов. Осадков не предвидится. Западный ветер будет дуть со скоростью до 14 метров в секунду.

В ночь на вторник, 5 мая, температура опустится до +2…+7 градусов. Днём воздух прогреется до +15…+25 градусов. Осадков не будет, за исключением западных районов области, где ожидаются небольшие дожди и грозы. Ветер будет дуть с юго-запада, с порывами до 14 м/с.

В Новосибирской области до 8 мая местами сохранится высокая пожароопасность (4-й класс).

На реке Бакса в районе села Пихтовка Колыванского района продолжится подъём уровня воды, возможно достижение опасной отметки (опасная отметка составляет 659 см).

Ранее редакция сообщала о том, что штормовое предупреждение получили новосибирцы в самый жаркий день апреля от МЧС.

Фото редакции Infopro54, автор- Юлия Данилова

Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирская область

Теги : прогноз погоды

В Новосибирске назвали дату начала летних каникул для школьников
Мужчину на SUP-доске унесло на остров в Новосибирске

Власти Новосибирска назвали точное число ветеранов Великой Отечественной войны

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске насчитывается 1253 ветерана Великой Отечественной войны, как сообщил мэр Максим Кудрявцев на своём канале 2 мая.

Городские власти делают всё возможное, чтобы окружить каждого ветерана заботой и вниманием. В рамках этой инициативы созданы специальные молодёжные дружины, в состав которых входят дети-сироты и ребята из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Подростки оказывают помощь пожилым людям в выполнении бытовых задач: убирают в доме, проводят мелкий ремонт и помогают с обработкой огорода.

Все вузы России перешли на электронные студенческие билеты

Автор: Артем Рязанов

С 3 мая во всех государственных вузах России студенческие билеты и зачётные книжки стали электронными.Сейчас каждое учебное заведение обязано вносить данные в специальную информационную систему.

На портале «Госуслуги» уже создано почти пять миллионов цифровых студенческих билетов.

Аллергикам приготовиться: новосибирские ученые предупредили об аномальном количестве березовой пыльцы

Автор: Артем Рязанов

В Академгородке учёные зафиксировали рекордное количество пыльцы берёзы в этом году. Необычайный всплеск связан с аномально сухими, жаркими и ветреными погодными условиями. Об этом стало известно 3 мая из телеграм-канала «Советник СО РАН».

Пыльца берёзы, выделяемая в процессе цветения, является одним из наиболее агрессивных аллергенов, существенно осложняя жизнь людям с аллергией.

Мужчину на SUP-доске унесло на остров в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

2 мая в Новосибирске мужчину, катавшегося на SUP-доске по реке Оби, унесло сильным ветром. Он не смог самостоятельно вернуться к берегу.

— Мужчину нашли на острове Кустовой. Спасатели доставили его на берег в районе Бугринской рощи. С ним провели профилактическую беседу, так как он был без спасательного жилета и гидрокостюма, — сообщили в оперативных службах.

В Новосибирске назвали дату начала летних каникул для школьников

Автор: Артем Рязанов

Министерство просвещения России объявило о рекомендованных датах летних каникул для школьников. Согласно новому расписанию, отдых начнётся 27 мая и продлится до 31 августа включительно.

В приоритете стоит обеспечение качественного и безопасного отдыха детей. На летний период запланировано функционирование детских центров, школьных лагерей, а также проведение спортивных и оздоровительных мероприятий, конкурсов и мастер-классов.

Новосибирские волейболисты взяли бронзу чемпионата России

Автор: Артем Рязанов

В субботу, 2 мая, состоялся финальный поединок сезона 2025/2026 по волейболу в России. Две команды боролись за бронзовые награды мужской Суперлиги. В Санкт-Петербурге встретились «Зенит» и «Локомотив» из Новосибирска.

Это была пятая игра в серии. Ранее командам не удавалось определить, кто займёт третье место в турнире. В первой встрече верх взяли «железнодорожники», но затем они потерпели два поражения и лишь 28 апреля смогли восстановить равновесие. И Владимир Алекно, и Пламен Константинов нацелили свои команды на упорную борьбу, поскольку их подопечные заслуживали награды за сложный сезон.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

