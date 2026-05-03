В начале мая в Новосибирской области ожидаются дожди и грозы

В начале мая в Новосибирской области ожидается переменчивая погода: после тёплых дней могут нагрянуть грозы и сильные порывы ветра.

Как сообщают синоптики Западно-Сибирского УГМС, в воскресенье, 3 мая, в дневное время температура поднимется до +14…+19 градусов. В отдельных районах возможны кратковременные осадки и грозы. Ветер подует с запада, его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

В ночь на понедельник, 4 мая, температура опустится до +1…+6 градусов. Днём воздух прогреется до +15…+20 градусов. Осадков не предвидится. Западный ветер будет дуть со скоростью до 14 метров в секунду.

В ночь на вторник, 5 мая, температура опустится до +2…+7 градусов. Днём воздух прогреется до +15…+25 градусов. Осадков не будет, за исключением западных районов области, где ожидаются небольшие дожди и грозы. Ветер будет дуть с юго-запада, с порывами до 14 м/с.

В Новосибирской области до 8 мая местами сохранится высокая пожароопасность (4-й класс).

На реке Бакса в районе села Пихтовка Колыванского района продолжится подъём уровня воды, возможно достижение опасной отметки (опасная отметка составляет 659 см).

