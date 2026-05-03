Новосибирские волейболисты взяли бронзу чемпионата России

В субботу, 2 мая, состоялся финальный поединок сезона 2025/2026 по волейболу в России. Две команды боролись за бронзовые награды мужской Суперлиги. В Санкт-Петербурге встретились «Зенит» и «Локомотив» из Новосибирска.

Это была пятая игра в серии. Ранее командам не удавалось определить, кто займёт третье место в турнире. В первой встрече верх взяли «железнодорожники», но затем они потерпели два поражения и лишь 28 апреля смогли восстановить равновесие. И Владимир Алекно, и Пламен Константинов нацелили свои команды на упорную борьбу, поскольку их подопечные заслуживали награды за сложный сезон.

«Железнодорожники» наконец-то добились своего. Они выиграли последний матч с разгромным счётом — 3:0 (25:22, 25:20, 25:23).

Новосибирцы получили четвёртую бронзовую медаль в своей истории. Ранее «Локомотив» становился чемпионом России в сезоне 2019/20 и дважды выигрывал серебряные награды.

