Новосибирские волейболисты взяли бронзу чемпионата России

Автор: Артем Рязанов

«Локомотив» получил четвёртую бронзовую медаль в своей истории

В субботу, 2 мая, состоялся финальный поединок сезона 2025/2026 по волейболу в России. Две команды боролись за бронзовые награды мужской Суперлиги. В Санкт-Петербурге встретились «Зенит» и «Локомотив» из Новосибирска.

Это была пятая игра в серии. Ранее командам не удавалось определить, кто займёт третье место в турнире. В первой встрече верх взяли «железнодорожники», но затем они потерпели два поражения и лишь 28 апреля смогли восстановить равновесие. И Владимир Алекно, и Пламен Константинов нацелили свои команды на упорную борьбу, поскольку их подопечные заслуживали награды за сложный сезон.

«Железнодорожники» наконец-то добились своего. Они выиграли последний матч с разгромным счётом — 3:0 (25:22, 25:20, 25:23).

Новосибирцы получили четвёртую бронзовую медаль в своей истории. Ранее «Локомотив» становился чемпионом России в сезоне 2019/20 и дважды выигрывал серебряные награды.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские волейболисты выиграли Молодёжную лигу России.

Источник фото: ВК «Локомотив-Новосибирск»

В Новосибирской области за сутки произошло 135 пожаров
В Новосибирске назвали дату начала летних каникул для школьников

Новосибирск в третий раз примет международный «Кубок Будущего» по хоккею

Автор: Артем Рязанов

С 14 по 17 мая на льду «Сибирь-Арены» пройдет международный молодежный хоккейный турнир «Кубок Будущего». Это одно из самых значимых спортивных событий весны, которое соберет лучшие молодежные команды и талантливых хоккеистов со всего мира.

На международном турнире «Кубок Будущего» выступят четыре команды: сборная России U-20, сборная России U-18, сборная Беларуси U-20 и команда Студенческой хоккейной лиги (СХЛ). Зрители смогут насладиться захватывающими играми и увидеть потенциальных звезд мирового хоккея.

У новосибирского бизнеса резко вырос интерес к прокату товаров для спорта и отдыха

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области на сегодняшний день работают более 90 малых и средних предприятий в сфере аренды спортивного инвентаря и товаров для отдыха. За 2025 год их количество увеличилось в 1,5 раза.

— Молодежный бизнес является одним из драйверов сегмента — более трети всего прокатного бизнеса ведут предприниматели в возрасте до 35 лет, — констатировали в Корпорация МСП.

Количество фитнес-центров в Новосибирске резко сократилось

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске на март 2026 года работали 412 фитнес-центров. Это на 9,3% меньше, чем годом ранее. Такую статистику привели аналитики геосервиса «2ГИС». При этом 83% горожан живут в 15 минутах ходьбы от ближайшего клуба, то есть с проблем с доступом к инфраструктуре здорового образа жизни не испытывают.

Средняя стоимость абонемента в Новосибирске на март 2026-го составляла 3666 рублей и практически не изменилась с 2025-м (+1%). Абонемент на год стоит 23 тысячи рублей — это 26% от средней ежемесячной зарплаты новосибирца. То есть разовая сумма, которую нужно выложить за тренировки, для среднего жителя региона довольно существенна.

Новосибирские волейболисты выиграли Молодёжную лигу России

Автор: Артем Рязанов

За день до завершения второго финального тура, в котором разыгрывались места с первого по шестое, новосибирский «Локомотив-СШОР», тренируемый болгарским специалистом Георги Петровым, во второй раз подряд и в шестой раз за всю свою историю стал чемпионом ГЕОТЕК Молодёжной лиги.

19 апреля «Локомотив-СШОР» встретился с главным соперником в борьбе за чемпионство — сосновоборским «Динамо-ЛО-2». Новосибирцы до этого матча не знали поражений, имея на своем счету 8 побед, но накануне они уступили казанскому «Зениту-УОР», сыграв пять партий. У динамовцев из Ленинградской области также было 7 побед, но они потерпели одно поражение от «Локомотива-СШОР» в Сосновом Бору на первом этапе финальных игр за 1-6 места. Победа «Динамо-ЛО-2» с разницей в три очка в этом матче вывела бы их на первое место в турнирной таблице, позволив обойти «Локомотив-СШОР».

Михаил Абрамов и Максим Сушко заключили новые контракты с ХК «Сибирь»

Автор: Юлия Данилова

Хоккейный клуб «Сибирь» подписал новый контракт с 25-летним нападающим Михаилом Абрамовым. Срок соглашения с хоккеистом составляет два года.

— Абрамов пополнил состав «Сибири» по ходу сезона 2025/2026 в результате обмена с «Торпедо» и провёл за нашу команду 32 матча, в которых набрал 16 (8+8) очков. Всего за карьеру в КХЛ на счету форварда 91 матч и 42 (24+18) очка, — сообщили в клубе.

Новосибирский «Локомотив» не вышел в финал Суперлиги

Автор: Артем Рязанов

В решающем матче полуфинальной стадии Чемпионата России по волейболу новосибирский «Локомотив» уступил казанскому «Зениту» с результатом 1:3. Встреча, состоявшаяся на чужой арене, определила, кто выйдет в финал соревнований.

Игра была крайне напряжённой. В первом сете новосибирская команда удерживала преимущество, однако затем казанцы активизировали своё нападение и одержали победу. Во втором сете «Локомотив» смог сравнять счёт благодаря эффективной игре в защите и результативным действиям Омара Курбанова.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

