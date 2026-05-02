Новосибирские школьники начнут изучать предмет о традиционных ценностях

Автор: Оксана Мочалова

Он станет обязательным для учеников 5–7 классов всех образовательных учреждений

Министерство просвещения Российской Федерации анонсировало изменения в школьной программе, которые затронут учеников средних классов. С начала второго полугодия 2026/27 учебного года в российских школах, включая Новосибирск, начнут преподавать новый предмет. Он получил название «Духовно-нравственная культура России», а в документах ведомства используется сокращение ДНКР.

На первом этапе предмет появится только в пятых классах: на него отведено 17 часов. Через год, в 2027/28 учебном году, ДНКР начнут изучать и шестиклассники, и семиклассники — им придется осваивать материал уже по 34 часа в год.

По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, программа строится вокруг традиционных нравственных ориентиров и списка выдающихся личностей, который уже утвержден на федеральном уровне. Школьникам будут рассказывать о жизни и делах государственных и общественных деятелей, которые внесли большой вклад в развитие страны.

— Предмет ДНКР крайне важен, поскольку во всех образовательных организациях утверждена программа воспитательной работы, а сам он основан на изучении традиционных нравственных ценностей с опорой на утвержденный на федеральном уровне пантеон героев, — отметил министр просвещения.

В ведомстве добавили, что школы получат специальные учебные пособия для работы по новому курсу. Уже сейчас в регионы направлены методические письма с рекомендациями. Параллельно специалисты готовят дополнительные методические материалы и работают над созданием единой линейки учебников по ДНКР. Для учителей, которым предстоит вести этот предмет, организуют специальные курсы повышения квалификации.

Иллюстрация сгенерирована нейросетью Алиса

Новосибирцев предупредили об аномальной жаре в Таиланде

Автор: Оксана Мочалова

Таиланд, который в январе 2026 года стал самым популярным зарубежным направлением у жителей Новосибирска, сейчас переживает экстремальный зной.

По данным тайских метеорологов, фактическая температура воздуха в стране долгое время не опускается ниже плюс 38–40 градусов. Более того, в северной провинции Лампанг столбики термометров показали плюс 44,2 градуса, что почти вплотную приблизилось к рекордным значениям 2016 и 2023 годов. Из-за очень высокой влажности так называемый индекс жары, то есть ощущаемая человеком температура, в Бангкоке достигала плюс 58,7 градуса. При таких условиях тело человека может нагреться до 40 градусов всего за 10–15 минут пребывания на открытом воздухе.

Новосибирский рынок сладостей переформатируется под малые формы

Автор: Оксана Мочалова

Большие торты уходят в прошлое. Жители Новосибирска всё чаще выбирают порционные сладости, которые не нужно хранить в холодильнике и можно есть на ходу. С начала года спрос на десерты в стаканчиках вырос в Новосибирске в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Средний чек при этом снизился на 17% — до 1 621 рубля. Об этом редакции Infopro54 рассказали аналитики маркетплейса Flowwow.

За последние пять лет большие торты трансформировались в бенто, сейчас мы наблюдаем следующий этап — тортики в стаканчиках. При этом тренд на порционность затрагивает и другие десерты: например, в Новосибирске спрос на трайфлы с начала года вырос на 52%, а на пирожные — на 148%. Средний чек на первые составил 1 398 рублей, на вторые — 1 438 рублей, — рассказала директор направления B2B-маркетинга Flowwow Полина Воронина.

Новосибирские электрички западного направления скорректируют время прибытия

Автор: Оксана Мочалова

С 3 по 13 мая в Новосибирской области временно скорректируют график движения 21 пригородного поезда. Причина — плановый ремонт железнодорожного полотна на перегоне Чулымская – Дупленская.

Новое расписание затронет электрички нескольких направлений: Новосибирск — Барабинск, Новосибирск — Татарская, Новосибирск — Чулымская, Новосибирск — Коченёво, Дупленская — Новосибирск, Барабинск — Татарская, Татарская — Колония, Чулымская — Новосибирск-Восточный и Убинская — Новосибирск.

Роспотребнадзор заблокировал 10 тысяч сайтов с БАДами

Автор: Оксана Мочалова

Биологически активные добавки давно стали частью повседневной жизни многих россиян, в том числе жителей Новосибирской области. Одни ищут в них способ восполнить нехватку витаминов, другие — поддержать здоровье или ускорить обмен веществ. Однако далеко не все такие товары безопасны, а их продажа в интернете нередко обходит закон.

Роспотребнадзор заблокировал свыше 10,3 тысячи интернет-ресурсов, на которых предлагали к продаже запрещённые добавки. Речь идёт о сайтах и страницах, где продукция либо не прошла обязательную госрегистрацию, либо содержит нормируемые вещества в концентрациях, превышающих допустимые уровни.

Агроном Усова назвала лучшее время для сбора грибов

Среди жителей Новосибирска немало заядлых грибников. Летом и осенью они массово отправляются в леса, но успех такой «тихой охоты» во многом зависит от знания простых природных закономерностей. По словам кандидата сельскохозяйственных наук Марины Усовой, разные виды грибов предпочитают строго определённые деревья и условия. Например, под берёзами чаще всего находят подберёзовики, настоящие грузди и опята, под осинами — подосиновики, а в сосновых лесах стоит искать белые грибы, рыжики и маслята. В смешанных берёзовых лесах с примесью сосны и осины тоже попадаются белые грибы, особенно на солнечных полянах.

Урожай напрямую зависит от погоды. По словам агронома, тёплая и влажная весна вместе с регулярными, но не слишком обильными дождями летом обещает богатый сбор. Большинство грибов любит кислые почвы, характерные для хвойных и смешанных лесов, а шампиньоны, напротив, выбирают нейтральные или слабощелочные почвы на открытых полянах. Резкая жара или холод замедляют рост, оптимальная температура составляет выше 20 градусов, а обильное увлажнение после дождей стимулирует появление новых грибов. Сезон делится на две волны: ранняя приходится на июнь-июль, а самая обильная — на август-сентябрь, иногда захватывая начало октября. Лучше всего отправляться в лес утром, через один-три дня после дождя, когда грибы ещё упругие и хорошо заметны по росе.

«Штрафов еще не было»: в Новосибирске начали менять иностранные слова в меню кафе и ресторанов

Автор: Мария Гарифуллина

Прошло ровно два месяца со вступления в силу закона, который расширяет требования к обязательному использованию русского языка в публичной сфере, — закона о русификации. 1 марта 2026 года иностранные слова, в том числе написанные кириллицей, на вывесках, в описаниях товаров и услуг фактически стали вне закона. Infopro54 решил посмотреть, что фактически изменилось за прошедшее время.

Большинство названий новосибирских компаний, в которых использованы английские слова, остались неизменными, потому что являются зарегистрированными товарными знаками, на которые требования о русификации не распространяются. Поэтому массовой замены вывесок в городе не было. Есть единичные примеры, когда на вывесках меняли описание заведения: «bakery» на «пекарня», «pizza» на «пицца». В афишах, прежде всего деловых мероприятий, изменения более заметны. Стало меньше «воркшопов», вместо них теперь все чаще «мастерские» и «мастер-классы». Ранее популярное среди бизнесменов слово «факап» в анонсах почти не используется, теперь его заменяют на «история провалов» или «история неудач». Исчезли также «батлы» (соревнования), а раньше даже органы власти публиковали анонсы «кулинарных батлов» и «поэтических батлов».

Актуальный разговор

Евгений Леоненко: Рекордные площади и новые культуры в «Сибагро»

От озимой пшеницы до люпина — как изменилась структура посевов

Все материалы
