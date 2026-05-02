Новосибирские школьники начнут изучать предмет о традиционных ценностях

Министерство просвещения Российской Федерации анонсировало изменения в школьной программе, которые затронут учеников средних классов. С начала второго полугодия 2026/27 учебного года в российских школах, включая Новосибирск, начнут преподавать новый предмет. Он получил название «Духовно-нравственная культура России», а в документах ведомства используется сокращение ДНКР.

На первом этапе предмет появится только в пятых классах: на него отведено 17 часов. Через год, в 2027/28 учебном году, ДНКР начнут изучать и шестиклассники, и семиклассники — им придется осваивать материал уже по 34 часа в год.

По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, программа строится вокруг традиционных нравственных ориентиров и списка выдающихся личностей, который уже утвержден на федеральном уровне. Школьникам будут рассказывать о жизни и делах государственных и общественных деятелей, которые внесли большой вклад в развитие страны.

— Предмет ДНКР крайне важен, поскольку во всех образовательных организациях утверждена программа воспитательной работы, а сам он основан на изучении традиционных нравственных ценностей с опорой на утвержденный на федеральном уровне пантеон героев, — отметил министр просвещения.

В ведомстве добавили, что школы получат специальные учебные пособия для работы по новому курсу. Уже сейчас в регионы направлены методические письма с рекомендациями. Параллельно специалисты готовят дополнительные методические материалы и работают над созданием единой линейки учебников по ДНКР. Для учителей, которым предстоит вести этот предмет, организуют специальные курсы повышения квалификации.

Ранее редакция сообщала, что организаторам ЕГЭ в Новосибирске запретили досматривать школьников.