Новосибирцев предупредили об аномальной жаре в Таиланде

Таиланд, который в январе 2026 года стал самым популярным зарубежным направлением у жителей Новосибирска, сейчас переживает экстремальный зной.

По данным тайских метеорологов, фактическая температура воздуха в стране долгое время не опускается ниже плюс 38–40 градусов. Более того, в северной провинции Лампанг столбики термометров показали плюс 44,2 градуса, что почти вплотную приблизилось к рекордным значениям 2016 и 2023 годов. Из-за очень высокой влажности так называемый индекс жары, то есть ощущаемая человеком температура, в Бангкоке достигала плюс 58,7 градуса. При таких условиях тело человека может нагреться до 40 градусов всего за 10–15 минут пребывания на открытом воздухе.

Из-за массового использования кондиционеров потребление электроэнергии в стране выросло до 34 тысяч мегаватт. Одновременно уровень воды в 27 водохранилищах упал до 40,6% от нормы. Власти Бангкока оперативно развернули 255 пунктов охлаждения — они работают в школах, больницах и районных управлениях, где любой желающий может получить бесплатную питьевую воду и укрыться от зноя. Только за последние недели такой возможностью воспользовались более 59 тысяч горожан.

Туристам, собирающимся в Таиланд, эксперты советуют несколько простых правил. Пить много чистой воды и полностью отказаться от алкоголя. Использовать солнцезащитный крем с SPF 50+, носить головной убор и очки. Выбирать лёгкую светлую одежду из натуральных тканей. Планировать прогулки лучше на утро или вечер, а с 12 до 16 часов оставаться в тени или помещениях с кондиционером. Также всегда иметь при себе дождевик или зонт — ливни в тропиках могут начаться внезапно.

Путешественникам с маленькими детьми и пожилым людям рекомендовано выбирать отели на первой береговой линии, где спасает морской бриз. Кроме того, заранее стоит проверить наличие страховки, которая покрывает солнечные ожоги и тепловые удары. Спад температуры в Таиланде прогнозируется с середины мая, но вместе с прохладой придут интенсивные тропические ливни.

