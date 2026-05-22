Одним из популярных мемов у детей и подростков в России стал Черемша

Черемша — это несуществующее животное — гибрид льва с кроликом. Инициатором его появления еще в 2020 году стал французский арт‑проект, который создает изображения фантастических гибридов. В русскоязычном интернете оно завирусилось в 2025 году с подписью «черемша» и превратилось в мем.

В 2026 году мем стали интегрировать в видео о жизни в СССР, сгенерированные с помощью ИИ. Ролики с Черемшой объединены общей идеей: авторы изображают Советский Союз как пространство тотального дефицита — без шапок, инструментов и автомобилей. Всё это в юмористическом ключе «заменяет» выдуманное существо. Судя по комментариям в соцсетях, у многих пользователей это вызывает негативную реакцию.

Однако, большую популярность мем приобрел у детей. Культуролог Алёна Овчинникова считает, что мем про черемшу рождается из ограниченного словарного запаса подрастающего поколения. По сути, для детей «Черемша», — это просто загадочное слово, которому можно приписать любой смысл.

Что касается интереса к СССР, то он опирается на рассказы старшего поколения и их ностальгию.

— Поэтому это скорее психологический феномен, нежели культурологический, — пояснила Овчинникова в комментарии omsk.aif.ru.

Детский психолога Елена Хадыкина связывает тренд еще и с тем, что школьники устали от гаджетов, но не могут этого осознать.

— С одной стороны, дети испытывают определённую усталость от виртуальной жизни и подсознательно тянутся к идее «настоящей» реальности, которую ассоциируют с СССР. В частности, дети отмечают: «Раньше про СССР снимали правдивые видео, и нам было интересно, а сейчас снимают неправду». С другой стороны, дети искренне не понимают, как люди могли обходиться без современных технологий. Пытаясь осмыслить этот исторический период, они создают символические конструкции — такие как «Черемша». Это не поверхностный тренд, а проявление глубинного непонимания образа жизни доцифровой эпохи, — констатирует психолог.

По ее словам, для современного поколения СССР превратился в своего рода мифологизированное пространство. Психолог советует, если ребёнка интересует эпоха Советского Союза, то стоит посмотреть с ним фильмы того времени и рассказать, как тогда жили люди, тогда он сможет отличать правду от вымысла и ничего пагубного в фэнтезийных видео про Черемшу не будет.

