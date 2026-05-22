Одним из популярных мемов у детей и подростков в России стал Черемша

Автор: Юлия Данилова

Персонаж гиперболизирует недостатки СССР и вызывает негативную реакцию у взрослых пользователей сети

Черемша — это несуществующее животное — гибрид льва с кроликом. Инициатором его появления еще в 2020 году стал французский арт‑проект, который создает изображения фантастических гибридов. В русскоязычном интернете оно завирусилось в 2025 году с подписью «черемша» и превратилось в мем.

В 2026 году мем стали интегрировать в видео о жизни в СССР, сгенерированные с помощью ИИ. Ролики с Черемшой объединены общей идеей: авторы изображают Советский Союз как пространство тотального дефицита — без шапок, инструментов и автомобилей. Всё это в юмористическом ключе «заменяет» выдуманное существо. Судя по комментариям в соцсетях, у многих пользователей это вызывает негативную реакцию.

Однако, большую популярность мем приобрел у детей. Культуролог Алёна Овчинникова считает, что мем про черемшу рождается из ограниченного словарного запаса подрастающего поколения. По сути, для детей «Черемша», — это просто загадочное слово, которому можно приписать любой смысл.

Что касается интереса к СССР, то он опирается на рассказы старшего поколения и их ностальгию.

— Поэтому это скорее психологический феномен, нежели культурологический, — пояснила Овчинникова в комментарии omsk.aif.ru.

Детский психолога Елена Хадыкина связывает тренд еще и с тем, что школьники устали от гаджетов, но не могут этого осознать.

— С одной стороны, дети испытывают определённую усталость от виртуальной жизни и подсознательно тянутся к идее «настоящей» реальности, которую ассоциируют с СССР. В частности, дети отмечают: «Раньше про СССР снимали правдивые видео, и нам было интересно, а сейчас снимают неправду». С другой стороны, дети искренне не понимают, как люди могли обходиться без современных технологий. Пытаясь осмыслить этот исторический период, они создают символические конструкции — такие как «Черемша». Это не поверхностный тренд, а проявление глубинного непонимания образа жизни доцифровой эпохи, — констатирует психолог.

По ее словам, для современного поколения СССР превратился в своего рода мифологизированное пространство. Психолог советует, если ребёнка интересует эпоха Советского Союза, то стоит посмотреть с ним фильмы того времени и рассказать, как тогда жили люди, тогда он сможет отличать правду от вымысла и ничего пагубного в фэнтезийных видео про Черемшу не будет.

Ранее редакция сообщала о том, что увлечение гаджетами грозит новосибирцам «цифровой деменцией». Ученые сравнивают зависимость от телефонов с курением и гиподинамией. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Причины вспышки норовируса в кадетском корпусе Красноярска выясняют следователи

Автор: Юлия Данилова

У 33 учащихся Красноярского кадетского корпуса имени А. И. Лебедя выявлена острая кишечная инфекция. Кадеты обратились в медпункт 14 и 15 мая. По данным СУ СКР региона, пострадавшим от 10 до 15 лет.

— У части заболевших выявлена РНК норовируса. Заболевание протекает в легкой и средней степени тяжести, — уточнили в краевом управлении Роспотребнадзора.

Давление взрослых и усталость убивают интерес новосибирских школьников к спорту

Спорт дает ребенку возможность выплеснуть энергию, найти друзей и ощутить успех. Однако именно в спорте огромное значение имеют дисциплина и готовность преодолевать трудности — поэтому нередко случается так, что ребенок сообщает взрослым о своем желании бросить спортивную секцию.

В этот момент родители находятся в недоумении и задают себе сразу несколько вопросов: «Какое правильное решение принять?», «Как отличить временную усталость от глубинного неприятия?», «Как не сломать личность и дать право на свободный выбор?»

Не сравнивайте современного подростка с ребенком войны, рекомендует педагог НГПУ

Как рассказать о Великой Отечественной Войне, не напугав и не исказив правду? Как объяснить формулу «праздник со слезами на глазах» тому, кто еще не знаком с горечью потерь? Ассистент кафедры педагогики и методики начального образования Новосибирского государственного педагогического университета Екатерина Булавина рассказывает, как и что именно говорить детям разных возрастов о Дне Победы.

— Ребенок познает окружающий мир через взрослого: через рассказы, обсуждения и реакцию значимого человека на ту или иную ситуацию. Есть темы, которые мы обязаны передать детям с хирургической точностью и бережностью. День Победы для трехлетнего ребенка и для десятилетнего школьника — это абсолютно разные истории. То, что вызывает героическое восхищение у подростка, может вызвать ночные кошмары у дошкольника, —  отмечает Булавина.

Новосибирский мультсериал собрал более 22 млн просмотров на российских платформах

Автор: Оксана Мочалова

Образовательный анимационный проект «Буквогород» (0+) созданный новосибирским автором, вошёл в число самых просматриваемых по итогам первого сезона всероссийского конкурса «Родная игрушка». Он знакомит детей с русским алфавитом в игровом формате. Особенность проекта — адаптация для глухих детей с переводом на русский жестовый язык.

Автор сериала — жительница Новосибирска, член Союза детских и юношеских писателей, амбассадор Федерации креативных индустрий и основатель студии 3D-графики Ирина Сынах. Ожившие буквы живут в мегаполисе, каждая 40–50-секундная серия посвящена одной букве и построена на коротком четверостишии. Персонажи не говорят, а общаются мимикой и жестами.

Штрафовать за продажу топлива подросткам предлагают в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Корректировки в закон об административных правонарушениях готовятся в Новосибирской области. Проект проходит оценку регулирующего воздействия.

Как отмечается в документе, в регионе планируется ввести штрафы за розничную продажу автомобильного бензина и дизельного топлива лицам, не достигшим 18 лет. Исключение предлагают оставить для подростков, достигших возраста 16 лет, и имеющих право на управление транспортным средством, если они заправляют топливный бак транспортного средства.

В Новосибирскую больницу поступили 11 детей с анемией из-за скудного питания

Автор: Мария Гарифуллина

В течение одной недели в отделение детской онкологии и гематологии Новосибирской областной больницы поступили 11 детей с железодефицитной либо В12-дефицитной анемией. Информация об этом размещена в соцсетях медицинского учреждения.

У всех пациентов показатель гемоглобина составлял от 50 до 66 граммов на литр при норме 100–130 граммов на литр. Причиной болезни во всех случаях стало скудное и однообразное питание, из-за которого организм детей недополучал необходимого объема витаминов группы В либо железа. Все дети из социально благополучных семей.

